Localizan con vida a 7 electricistas en carretera en Matehuala, San Luis Potosí

“Actualmente, (los trabajadores) se encuentran en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se realizan los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes”, informaron las autoridades municipales.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los siete hombres por quienes se emitieron fichas de búsqueda por parte de entidades estatales.

Tras darse a conocer su desaparición, algunos familiares declararon a representantes de medios de comunicación que una persona se comunicó y les dijo que fueron privados de la libertad, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades estatales, además de que no se cuenta con información sobre el punto exacto de la desaparición.

¿Quiénes son los desaparecidos en San Luis Potosí?

Algunos de los hombres desaparecidos juegan en el equipo de futbol Deportivo Cali FC, que compartió una publicación para solicitar ayuda y difundir la información sobre los siete electricistas desaparecidos.

De acuerdo con las primeras versiones, el grupo trabajaba para una empresa particular en trabajos de construcción y electricidad; además de que no existían amenazas o amagos en su contra, por lo que los familiares urgen a las autoridades a realizar la búsqueda correspondiente y piden a la ciudadanía a compartir las fichas de búsqueda, fotos y datos con las señas particulares.

“Estamos tratando de localizar a algunos integrantes de nuestro equipo de futbol y necesitamos de su apoyo. Si los has visto o tienes cualquier información, por favor comunícate con nosotros lo antes posible. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser de gran ayuda. Les pedimos de corazón que compartan esta publicación para que llegue a más personas”.