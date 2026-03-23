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Estados

Localizan con vida a 7 electricistas en carretera en Matehuala, San Luis Potosí

Las familias de los hombres dejaron de tener contacto desde el 21 de marzo, por lo que acudieron ante las autoridades para levantar las denuncias correspondientes.
lun 23 marzo 2026 02:19 PM
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Las familias de los desaparecidos solicitan a la ciudadanía su colaboración para compartir sus fotos para localizarlos. (Fotos: Facebook Deportivo Cali Fc)

El municipio de Matehuala, San Luis Potosí, informó a través de redes sociales la localización con vida de siete hombres de quienes se reportó su desaparición durante la mañana del sábado 21 de marzo cuando viajaban por una carretera en San Luis Potosí, cuando sus familiares dejaron de tener contacto con ellos, por lo que las autoridades estatales iniciaron con las averiguaciones correspondientes.

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“Actualmente, (los trabajadores) se encuentran en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se realizan los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes”, informaron las autoridades municipales.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los siete hombres por quienes se emitieron fichas de búsqueda por parte de entidades estatales.

Tras darse a conocer su desaparición, algunos familiares declararon a representantes de medios de comunicación que una persona se comunicó y les dijo que fueron privados de la libertad, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades estatales, además de que no se cuenta con información sobre el punto exacto de la desaparición.

¿Quiénes son los desaparecidos en San Luis Potosí?

Algunos de los hombres desaparecidos juegan en el equipo de futbol Deportivo Cali FC, que compartió una publicación para solicitar ayuda y difundir la información sobre los siete electricistas desaparecidos.

De acuerdo con las primeras versiones, el grupo trabajaba para una empresa particular en trabajos de construcción y electricidad; además de que no existían amenazas o amagos en su contra, por lo que los familiares urgen a las autoridades a realizar la búsqueda correspondiente y piden a la ciudadanía a compartir las fichas de búsqueda, fotos y datos con las señas particulares.

“Estamos tratando de localizar a algunos integrantes de nuestro equipo de futbol y necesitamos de su apoyo. Si los has visto o tienes cualquier información, por favor comunícate con nosotros lo antes posible. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser de gran ayuda. Les pedimos de corazón que compartan esta publicación para que llegue a más personas”.

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Hombres desaparecidos en San Luis Potosí

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí difundió las fichas de búsqueda de los hombres desaparecidos tienen entre 19 y 38 años.

Las fichas de búsqueda comparten que el último lugar fue sobre la carretera 57, a la altura del kilómetro 8, Matehuala, San Luis Potosí.

- Said Hernan Olvera Rodríguez

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Ficha de búsqueda de uno de los hombres que desaparecieron en una carretera de San Luis Potosí. (Foto: Facebook Jesus Zapata)

- Jaciel Abraham Zapata Grarcía

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Las autoridades estatales emitieron fichas de búsqueda para dar con el paradero de los hombres desaparecidos. (Foto: Facebook Jesús Zapata)

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-Miguel Ángel Pérez Olivo

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Las fichas de búsqueda se emitieron por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí. (Foto: Especial)

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- Ángel Daniel Pérez López

(Obligatorio)
Ficha de búsqueda de los hombres desaparecidos en San Luis Potosí. (Foto: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí)

- Omar Godoy Galván

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Fichas de búsqueda de los hombres que se dedican a la electricidad y de quienes se perdió contacto con ellos el 21 de marzo. (Foto: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí)

- Celso López González

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Ficha de búsqueda de los hombres desaparecidos en una carretera en San Luis Potosí. (Foto: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí)

- Macario Torres Castillo

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Ficha de búsqueda de los hombres desaparecidos en una carretera en San Luis Potosí. (Foto: Comisión de Búsqueda de personas en San Luis Potosí. )

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San Luis Potosí Desaparecidos Inseguridad

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