Estados

Mujeres con Bienestar: pago a beneficiarias en la primera semana de marzo

Las beneficiarias del programa estatal de Mujeres con Bienestar recibirán el apoyo de 2,500 pesos durante la primera semana de marzo. El secretario de Bienestar da a conocer las fechas.
mié 04 marzo 2026 08:52 AM
Mujeres con Bienestar Edomex: cuándo es el pago de marzo 2026 incluidas nuevas beneficiarias
Las beneficiarias del apoyo Mujeres con Bienestar reciben en la primera semana de marzo la dispersión de 2,500 pesos. (Foto: Gobierno del Edomex)

La Secretaría de Bienestar del Estado de México sigue con la dispersión del apoyo económico a las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar durante la primera semana de marzo, entre las que se encuentran las de recién ingreso.

El titular de la dependencia estatal, Juan Carlos González Romero, informó a través de su cuenta en Facebook sobre quiénes recibirán el apoyo este martes 3 de marzo.

El funcionario estatal informó que en 2026 se incorporará a más de medio millón de mexiquenses de entre 18 a 59 años que vivan en situación de pobreza. Las mujeres que tengan entre 60 y 64 años ya no estarán en este padrón estatal, pues serán cobijadas por la pensión federal “Mujeres Bienestar”.

Las medidas se tomaron para evitar que los apoyos se dupliquen y lograr que lleguen a quienes más lo necesitan, de acuerdo con lo estipulado por las autoridades mexiquenses en las nuevas reglas de operación que se publicaron en febrero de 2026.

¿Quiénes recibirán el pago el 3 de marzo?

Las mujeres cuyo primer apellido inicie con D, E, F y G.

Con el objetivo de que ingresen nuevas beneficiarias, se implementó un sistema de graduación por lo que algunas mujeres serán dadas de baja del padrón en caso de estar dentro de los siguientes supuestos:

  • Si cumple 1 año en el programa (si vive en zona urbana).
  • Si cumple 2 años en el programa (si vive en zona rural).
  • Recibe un máximo de seis apoyos económicos.
  • Alcanza los 60 años de edad.
También es importante que las mujeres que se registraron en lista de espera en 2023 y 2024 y que se encuentran en lista de espera, actualicen su información en la página oficial y reciban su primer pago.

Se deben realizar los siguientes pasos:

  1. Entra a la página oficial de Mujeres con Bienestar o abre la aplicación desde tu celular.
  2. Ve a la sección que dice “Consultar saldo y movimientos”.
  3. Da clic en “Iniciar sesión“ y escribe tu correo y contraseña.
  4. Lee el mensaje de actualización que te aparecerá en la pantalla.
  5. Verifica que tu correo electrónico y tu número de teléfono actual sean correctos y pulsa “Validar y continuar”.

En el caso de contar con el folio de registro en 2023 y 2024, se debe revisar constantemente el número de celular o mensajes que lleguen por parte de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar para conocer si ya son parte del padrón de beneficiarias.

También se puede llamar al número 55 9370 1223
El horario de atención es de lunes a viernes de las 09:00 a las 14:00 horas.

O bien, si la beneficiaria quiere conocer de forma presencial sí sí ingresó al programa, puede acudir al Centro de Distribución (CEDIS) de su municipio. Ahí publican las listas oficiales y te dirán dónde y cuándo te entregarán tu tarjeta. No olvides llevar tu identificación oficial.

La Secretaría de Bienestar del Edomex destina este programa a mujeres mexiquenses de 18 a 59 años que se encuentran en condición de vulnerabilidad; consiste en la entrega de un apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos, así como servicios educativos y de cuidado de la salud física y emocional.

