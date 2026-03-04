Mujeres con Bienestar Edomex: cuándo es el pago de marzo 2026 incluidas nuevas beneficiarias

El funcionario estatal informó que en 2026 se incorporará a más de medio millón de mexiquenses de entre 18 a 59 años que vivan en situación de pobreza. Las mujeres que tengan entre 60 y 64 años ya no estarán en este padrón estatal, pues serán cobijadas por la pensión federal “Mujeres Bienestar”.

Las medidas se tomaron para evitar que los apoyos se dupliquen y lograr que lleguen a quienes más lo necesitan, de acuerdo con lo estipulado por las autoridades mexiquenses en las nuevas reglas de operación que se publicaron en febrero de 2026.

¿Quiénes recibirán el pago el 3 de marzo?

Las mujeres cuyo primer apellido inicie con D, E, F y G.

Con el objetivo de que ingresen nuevas beneficiarias, se implementó un sistema de graduación por lo que algunas mujeres serán dadas de baja del padrón en caso de estar dentro de los siguientes supuestos: