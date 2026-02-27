Mujeres con Bienestar en el Edomex: qué es el manifiesto de permanencia y quién debe tenerlo

Documentos

Para las nuevas beneficiarias que acudan a realizar el trámite deberán presentar los siguientes documentos en original y copia para cotejar los datos:

a) Acta de nacimiento en original y copia;

b) Identificación oficial vigente: credencial para votar; en caso de no contar con este documento, puede presentar constancia domiciliaria expedida por la autoridad local correspondiente con vigencia no mayor a 30 días previos a la fecha de la entrega de la documentación;

c) Clave Única de Registro de Población (CURP); con vigencia no mayor a 30 días previos a la fecha de entrega de la documentación;

d) Comprobante de domicilio (luz, telefonía fija, agua, predial, cable, internet o gas) con vigencia no mayor a 6 meses previos a la fecha de entrega de la documentación. Lo anterior, en caso de que la identificación oficial no cuente con la información del domicilio;

e) Formato Único de Bienestar debidamente llenado; emitido por la instancia ejecutora el cuál será remitido al correo electrónico registrado por la solicitante durante el pre-registro; mismo que deberá contener nombre y firma de la beneficiaria;

¿Se debe presentar el manifiesto de permanencia?

El manifiesto de permanencia lo deben presentar las mujeres que fueron beneficiarias en la convocatoria 2024, aquellas que deseen continuar recibiendo las transferencias y los servicios este 2026 y quienes cumplan con los lineamientos establecidos por el Comité del programa.

En el caso de las beneficiarias de 2023 o antes, también deben presentarlo y serán las autoridades quienes avalen si seguirán recibiendo el apoyo o no.

El Manifiesto de Permanencia es el instrumento oficial o mecanismo válido aprobado por el Comité, mediante el cual las nuevas beneficiarias de la convocatoria 2023-2024 solicitan el apoyo durante el ejercicio fiscal 2026 y que ayuda a las autoridades mexiquenses a actualizar el padrón de beneficiarias.

"El Comité revisa cada caso conforme a las reglas de operación. Solo después de ese análisis autoriza la permanencia dentro del programa", detalla la dependencia del Edomex.

Debido a que el programa dura dos años, se recomienda a las beneficiarias presentar el manifiesto de permanencia cada que lo solicite la Secretaría de Bienestar, por lo que debe estar atenta a los avisos oficiales.

En febrero ya se entregaron algunas tarjetas de Mujeres con Bienestar, de acuerdo a lo que publica el secretario Juan Carlos González Romero.