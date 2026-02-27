Publicidad

Estados

Mujeres con Bienestar en el Edomex: qué es el manifiesto de permanencia y quién debe tenerlo

Las habitantes del Estado de México que deseen incorporarse al apoyo de Mujeres con Bienestar deben contemplar el manifiesto de permanencia como requisito.
vie 27 febrero 2026 02:47 PM
Las nuevas beneficiarias del programa mexiquense reciben su tarjeta en donde se les depositará el apoyo económico. (Foto: Facebook Juan Carlos González Romero )

Este 2026, el programa de Mujeres con Bienestar que opera en el Estado de México (Edomex) tiene una serie de lineamientos y requisitos tanto para las nuevas beneficiarias como la que ya están dentro del padrón para recibir este apoyo económico, por lo que se recomienda a las mujeres tener presentes los documentos oficiales.

Este programa se dirige a mujeres de entre 18 y 64 años de edad, que se encuentran en condición de pobreza, y con el objetivo de ayudarles a sus necesidades básicas y de bienestar, detalla la Secretaría de Bienestar.

La dependencia mexiquense detalló que este 2026 no habrá nuevos registros para acceder al programa, porque los nuevos lugares estarán destinados a aquellas que ya hicieron su prerregistro en 2023 o 2024 y que aún tienen su número de folio.

Las mujeres que hicieron el trámite en esos años y fueron a “lista de espera serán prioridad, por lo que es importante tener el número de folio a la mano.

Documentos

Para las nuevas beneficiarias que acudan a realizar el trámite deberán presentar los siguientes documentos en original y copia para cotejar los datos:

a) Acta de nacimiento en original y copia;

b) Identificación oficial vigente: credencial para votar; en caso de no contar con este documento, puede presentar constancia domiciliaria expedida por la autoridad local correspondiente con vigencia no mayor a 30 días previos a la fecha de la entrega de la documentación;

c) Clave Única de Registro de Población (CURP); con vigencia no mayor a 30 días previos a la fecha de entrega de la documentación;

d) Comprobante de domicilio (luz, telefonía fija, agua, predial, cable, internet o gas) con vigencia no mayor a 6 meses previos a la fecha de entrega de la documentación. Lo anterior, en caso de que la identificación oficial no cuente con la información del domicilio;

e) Formato Único de Bienestar debidamente llenado; emitido por la instancia ejecutora el cuál será remitido al correo electrónico registrado por la solicitante durante el pre-registro; mismo que deberá contener nombre y firma de la beneficiaria;

¿Se debe presentar el manifiesto de permanencia?

El manifiesto de permanencia lo deben presentar las mujeres que fueron beneficiarias en la convocatoria 2024, aquellas que deseen continuar recibiendo las transferencias y los servicios este 2026 y quienes cumplan con los lineamientos establecidos por el Comité del programa.

En el caso de las beneficiarias de 2023 o antes, también deben presentarlo y serán las autoridades quienes avalen si seguirán recibiendo el apoyo o no.

El Manifiesto de Permanencia es el instrumento oficial o mecanismo válido aprobado por el Comité, mediante el cual las nuevas beneficiarias de la convocatoria 2023-2024 solicitan el apoyo durante el ejercicio fiscal 2026 y que ayuda a las autoridades mexiquenses a actualizar el padrón de beneficiarias.

"El Comité revisa cada caso conforme a las reglas de operación. Solo después de ese análisis autoriza la permanencia dentro del programa", detalla la dependencia del Edomex.

Debido a que el programa dura dos años, se recomienda a las beneficiarias presentar el manifiesto de permanencia cada que lo solicite la Secretaría de Bienestar, por lo que debe estar atenta a los avisos oficiales.

En febrero ya se entregaron algunas tarjetas de Mujeres con Bienestar, de acuerdo a lo que publica el secretario Juan Carlos González Romero.

En caso de que exista alguna duda, se recomienda ingresar a la página oficial del programa: https://mujeresconbienestar.gob.mx/

Llamar a los siguientes números telefónicos con el objetivo de aclarar dudas respecto al manifiesto de permanencia o algún otro documento: 722-940-91-90
722-94-09-191

Se debe tener la CURP a la mano para aclarar la duda que se tenga.

