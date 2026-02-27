Chiapas tiene nuevo Récord Guinness, así es la camiseta de la selección más grande del mundo

Mundial Social 2026, el proyecto para acercar el futbol a la comunidad
El año pasado, el Gobierno Federal presentó ‘Mundial Social 2026’, un proyecto que propone llevar la fiesta del futbol a todos los rincones del país a través de la transmisión de las competencias, la organización de 74 mundialitos, la punta de murales y el objetivo de romper tres Récord Guinness.
“Mundial Social pone a la gente, a las personas al centro de nuestro trabajo rumbo a la Copa del Mundo. Nuestro objetivo es llevar fútbol a todo el territorio nacional, que los balones rueden más allá de las canchas y se conviertan en mundialito, en torneos y hasta cascaritas en las comunidades”, dijo Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del gobierno federal para el Mundial 2026 en una conferencia de prensa de noviembre del año pasado.
“Que vivamos la pasión de los estadios en las plazas públicas con la transmisión gratuita de los partidos, que el juego y la pelota, que han sido parte de nuestra historia, lleguen a los patios escolares”.
De acuerdo con el anuncio, se tienen preparadas 5,000 actividades, la transmisión de los partidos en 177 Fiestas México en plazas y espacios públicos, el rescate de 4,208 canchas y la realización de 10,000 murales colectivos.
Con información de Lidia Arista.