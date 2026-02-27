Publicidad

Estados

Chiapas tiene nuevo Récord Guinness, así es la camiseta de la selección más grande del mundo

El estadio Víctor Manuel Reyna, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue centro del nuevo Guinness World Record de “La imagen humana de la camiseta de futbol más grande del mundo”.
vie 27 febrero 2026 05:15 PM
chiapas-record.jpeg
La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que este récord forma parte de la agenda del Mundial Social para involucrar a la población en actividades rumbo a la Copa del Mundo. (Foto: Secretaría de Turismo)

Chiapas lo logró. Este viernes 27 de febrero, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez estableció un nuevo Guinness World Record de “La imagen humana de la camiseta de futbol más grande del mundo”, como parte de la estrategia nacional para promover la participación ciudadana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El acontecimiento se llevó a cabo en en el estadio Víctor Manuel Reyna, donde 4, 757 personas formaron una playera monumental de 48 metros de ancho (considerando las mangas) y 35.5 metros de alto, convirtiéndola en la más grande del mundo en su tipo.

El hito anterior fue realizado en Bucaramanga, Colombia, el 7 de noviembre de 2018, tras reunir 2,891 personas para crear la camiseta de la selección local.

En México, la iniciativa convocó a miles de personas e instituciones para participar. La Universidad Autónoma de Chiapas, por ejemplo, invitó a su población estudiantil, con previo registro.

Durante el ejercicio, se integró la representación de las 32 entidades federativas a través de banderines, como símbolo de unidad nacional.

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó este logro en la agenda del Mundial Social, la estrategia que busca involucrar a la población en actividades deportivas, culturales y comunitarias de cara a la justa mundialista.

“Con el Mundial Social buscamos realizar actividades deportivas, culturales, gastronómicas y sociales dirigidas tanto a las y los mexicanos como a los visitantes internacionales. Queremos que el Mundial 2026 se viva en cada comunidad y que el legado sea social, cultural y turístico”, expresó la secretaria a través de sus redes sociales.

México va por más Récord Guinness rumbo al mundial

De acuerdo con la secretaria de Turismo, el Gobierno de México busca romper tres Récord Guinness: con la imagen humana más grande de una camiseta de fútbol, la clase de futbol más grande y un mural sobre el Mundial.

record.jpg
El Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, encabeza el evento de “La imagen humana de la camiseta de futbol más grande del mundo” en el estadio Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gutiérrez. (Foto: Facebook / Eduardo Ramírez)

“Buscaremos cumplir tres Récord Guinness, el primero, la imagen humana de la camiseta de fútbol más grande en febrero para ir calentando los motores rumbo al mundial; la segunda, la clase de fútbol más grande en el mes de marzo y vamos a finalizar con el mural del fútbol más grande en el mes de mayo”, informó meses atrás.

La clase está programada el domingo 15 de marzo en la Ciudad de México.

Mundial Social 2026, el proyecto para acercar el futbol a la comunidad

El año pasado, el Gobierno Federal presentó ‘Mundial Social 2026’, un proyecto que propone llevar la fiesta del futbol a todos los rincones del país a través de la transmisión de las competencias, la organización de 74 mundialitos, la punta de murales y el objetivo de romper tres Récord Guinness.

“Mundial Social pone a la gente, a las personas al centro de nuestro trabajo rumbo a la Copa del Mundo. Nuestro objetivo es llevar fútbol a todo el territorio nacional, que los balones rueden más allá de las canchas y se conviertan en mundialito, en torneos y hasta cascaritas en las comunidades”, dijo Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del gobierno federal para el Mundial 2026 en una conferencia de prensa de noviembre del año pasado.

“Que vivamos la pasión de los estadios en las plazas públicas con la transmisión gratuita de los partidos, que el juego y la pelota, que han sido parte de nuestra historia, lleguen a los patios escolares”.

De acuerdo con el anuncio, se tienen preparadas 5,000 actividades, la transmisión de los partidos en 177 Fiestas México en plazas y espacios públicos, el rescate de 4,208 canchas y la realización de 10,000 murales colectivos.

Con información de Lidia Arista.

Chiapas Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Turismo

