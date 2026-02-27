Chiapas tiene nuevo Récord Guinness, así es la camiseta de la selección más grande del mundo

El hito anterior fue realizado en Bucaramanga, Colombia, el 7 de noviembre de 2018, tras reunir 2,891 personas para crear la camiseta de la selección local.

En México, la iniciativa convocó a miles de personas e instituciones para participar. La Universidad Autónoma de Chiapas, por ejemplo, invitó a su población estudiantil, con previo registro.

Durante el ejercicio, se integró la representación de las 32 entidades federativas a través de banderines, como símbolo de unidad nacional.

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó este logro en la agenda del Mundial Social, la estrategia que busca involucrar a la población en actividades deportivas, culturales y comunitarias de cara a la justa mundialista.

“Con el Mundial Social buscamos realizar actividades deportivas, culturales, gastronómicas y sociales dirigidas tanto a las y los mexicanos como a los visitantes internacionales. Queremos que el Mundial 2026 se viva en cada comunidad y que el legado sea social, cultural y turístico”, expresó la secretaria a través de sus redes sociales.