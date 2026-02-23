Clases se reanudarán en Jalisco el miércoles; Lemus analiza desactivar Código Rojo

El Código Rojo que activamos el día de ayer nos ha permitido actuar con oportunidad y coordinación entre todos los niveles de gobierno para procurar la seguridad de la ciudadanía y el sector productivo.



En acuerdo con la Mesa de Seguridad, quiero anunciar el regreso a clases en… pic.twitter.com/BDUHoAzf24 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 24, 2026

El Gobierno de Claudia Sheinbaum envió a Jalisco 2 mil 500 militares más que se han desplegado en distintos puntos del estado.

''Es importante decir, que no tenemos reportes de incidencias nuevas y que seguimos liberando todas las carreteras de Jalisco, retirando los vehículos siniestrados'', señaló Lemus.

Sobre Puerto Vallarta, donde hubo varios focos de violencia, apuntó que se ha desplegado ''suficiente personal para garantizar que se reanude el servicio de transporte público, el abasto de alimentos y servicios para la zona hotelera y a la población en general''.

''Seguimos trabajando para que este importante puerto regrese lo más pronto posible a la normalidad. De continuar como hasta ahora, mañana se planteará en la mesa estatal de seguridad levantar el Código Rojo'', dijo.

''Quiero hacer un llamado a la sociedad jalisciense, a las madres y padres de familia, a los empresarios y empresarias, a las y los trabajadores, a las y los estudiantes, a los servidores públicos: es momento de recuperar nuestra ciudad y nuestro Estado. Muchas gracias'', agregó.