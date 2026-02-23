Publicidad

Estados

Clases se reanudarán en Jalisco el miércoles; Lemus analiza desactivar Código Rojo

El gobernador Pablo Lemus informó que, en acuerdo con organismos empresariales, las actividades económicas se reactivarán en su totalidad a partir de mañana en Jalisco.
lun 23 febrero 2026 08:26 PM
Recorrido GDL Seguridad
Calles de municipios de Jalisco lucieron vacías este lunes tras la violencia. (Foto: Fernando García/Cuartoscuro )

Las clases se reanudarán en Jalisco el próximo miércoles 25 de febrero, anunció el gobernador Pablo Lemus, luego de la jornada de violencia que se desató por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho'.

El mandatario dijo que también se evalúa la desactivación del Código Rojo en la región, pues no se han suscitado hechos de violencia en las últimas horas.

''El Código Rojo que activamos el día de ayer nos ha permitido actuar con oportunidad y coordinación entre todos los niveles de gobierno para procurar la seguridad de la ciudadanía y el sector productivo'', dijo.

Lemus señaló que, en acuerdo con organismos empresariales, las actividades económicas se reactivarán en su totalidad a partir de mañana.

''Para esto, será clave continuar con el restablecimiento del servicio de transporte público y que mañana operará con normalidad'', dijo.

Juchitán Seguridad
México

Gobierno de Trump reconoce a militares mexicanos que murieron en operativo contra 'El Mencho'

El Gobierno de Claudia Sheinbaum envió a Jalisco 2 mil 500 militares más que se han desplegado en distintos puntos del estado.

''Es importante decir, que no tenemos reportes de incidencias nuevas y que seguimos liberando todas las carreteras de Jalisco, retirando los vehículos siniestrados'', señaló Lemus.

Sobre Puerto Vallarta, donde hubo varios focos de violencia, apuntó que se ha desplegado ''suficiente personal para garantizar que se reanude el servicio de transporte público, el abasto de alimentos y servicios para la zona hotelera y a la población en general''.

''Seguimos trabajando para que este importante puerto regrese lo más pronto posible a la normalidad. De continuar como hasta ahora, mañana se planteará en la mesa estatal de seguridad levantar el Código Rojo'', dijo.

''Quiero hacer un llamado a la sociedad jalisciense, a las madres y padres de familia, a los empresarios y empresarias, a las y los trabajadores, a las y los estudiantes, a los servidores públicos: es momento de recuperar nuestra ciudad y nuestro Estado. Muchas gracias'', agregó.

