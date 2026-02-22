Suspenden clases en Universidad de Guadalajara

La Universidad de Guadalajara (UdeG) informó la suspensión total de actividades académicas y administrativas para este lunes 23 de febrero, como medida preventiva ante el contexto de seguridad en Jalisco.

A través de un comunicado oficial, la institución señaló que la decisión busca evitar traslados y priorizar la integridad de su comunidad estudiantil, docente y administrativa.

Asimismo, anunció la suspensión de todos los eventos programados en el Auditorio Telmex, el Teatro Diana, el Teatro Experimental y el resto de sus recintos culturales, hasta nuevo aviso.

La UdeG indicó que cualquier actualización será difundida exclusivamente a través de sus canales oficiales.

También suspenden escuelas en Nayarit

El Gobierno de Nayarit anunció la suspensión de clases este lunes 23 de febrero de 2026 en todos los niveles educativos —básico, medio superior y superior— como medida preventiva para proteger a la comunidad escolar.

La decisión, instruida por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, busca salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo ante el contexto de seguridad. Las autoridades exhortaron a madres, padres y tutores a mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre la reanudación de actividades.

Clases suspendidas en Michoacán por operativo de seguridad

El Gobierno de Michoacán informó la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos este lunes, como parte de un operativo preventivo ante la situación de seguridad en la entidad.

El secretario de Gobierno estatal, Raúl Zepeda Villaseñor, detalló que se mantiene un despliegue coordinado con fuerzas estatales, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Además, se liberaron 24 vialidades, el Aeropuerto Internacional de Morelia opera con normalidad y se recomendó el cierre temporal de tiendas de conveniencia y centros comerciales. También se pausaron algunas salidas en terminales de autobuses.

Las autoridades llamaron a la población a mantener la calma, evitar la difusión de rumores y mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

Suspenden clases en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

El IEEPO informó la cancelación temporal de actividades escolares en planteles públicos del Istmo de Tehuantepec, tras los hechos violentos registrados este lunes en distintos municipios de la región.

La medida busca proteger a estudiantes, docentes y personal educativo. Las clases se reanudarán una vez que existan condiciones adecuadas de seguridad, indicó la dependencia.

¿Qué se sabe de la muerte de “El Mencho”?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, tras un operativo federal de alto impacto realizado en el municipio de Tapalpa, Jalisco, luego de meses de trabajos de inteligencia militar, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República.

La acción fue ejecutada por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, con el objetivo de detener al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante el despliegue, los elementos federales fueron atacados, por lo que repelieron la agresión. En el enfrentamiento murieron cuatro integrantes del grupo delictivo en el lugar y tres más resultaron heridos de gravedad. Estos últimos fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México, donde fallecieron durante el trayecto, entre ellos “El Mencho”.

Detienen a integrantes del CJNG

En la operación también fueron detenidos dos presuntos integrantes del CJNG y se aseguró un arsenal de alto poder, incluidos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, así como varios vehículos blindados.

El operativo dejó además tres elementos del Ejército heridos, quienes fueron trasladados de urgencia a hospitales de la capital del país.

La Sedena informó que la acción contó con intercambio de información con autoridades de Estados Unidos y que se desplegaron refuerzos del Ejército y la Guardia Nacional en Jalisco y estados aledaños para reforzar la seguridad.