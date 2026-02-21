Publicidad

Estados

Fiscalía de Colima confirma la desaparición del hijo del exsenador Jorge Luis Preciado

Tras mantener la información bajo reserva, la fiscalía estatal reconoció este sábado que desde hace dos semanas mantiene un operativo de búsqueda para localizar a Jorge Bladimir Preciado Navarrete.
sáb 21 febrero 2026 06:23 PM

El 12 de febrero se localizó el vehículo del hijo del exsenador del PAN, informaron las autoridades. (Foto: Twitter Jorge Luis Preciado)

El pasado 5 de febrero fue visto por última vez el hijo del ex senador del PAN Jorge Luis Preciado. El joven de 29 años desapareció en Colima y desde hace dos semanas existe un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

La Fiscalía del Estado de Colima confirmó los hechos este sábado, tras mantener la información del caso bajo reserva como medida para proteger la integridad de Jorge Bladimir Preciado Navarrete.

"Desde hace un par de semanas se presentó formal denuncia ante esta institución, activándose de inmediato los protocolos de búsqueda", aseguró la dependencia.

Las autoridades estatales agregaron que el 12 de febrero, siete días después de la desaparición del joven, encontraron el vehículo que conducía incendiado, pero descartaron que hubiera un cuerpo en el interior.

México

El auto fue localizado en la Loma, una zona del municipio de Minatitlán, Colima, que colinda con la comunidad de Toxin, en Jalisco, por lo que la fiscalía amplió la búsqueda del jóven al estado de Jalisco.

Este caso es el segundo que involucra a funcionarios públicos. Hace unas semanas, la prima y la tía de Mario Delgado, Secretario de Educación Pública, fueron asesinadas a balazos en Colima. El estado es uno de los más afectados del país por la violencia, las desapariciones y los homicidios.

Jorge Bladimir Preciado Navarrete fue atleta de alto rendimiento en lucha grecorromana a sus 17 años. En 2023 fue director del Instituto de la Juventud en Villa de Álvarez, Colima.

Su padre es Jorge Luis Preciado, quien fue senador en dos ocasiones, asi como candidato a la gubernatura de Colima.

En 2023 buscó la candidatura del PAN a la Presidencia de la República, pero no pasó a la segunda etapa del proceso de selección y entonces decidió renunciar al partido.

