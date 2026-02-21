Fiscalía de Colima confirma la desaparición del hijo del exsenador Jorge Luis Preciado

"Desde hace un par de semanas se presentó formal denuncia ante esta institución, activándose de inmediato los protocolos de búsqueda", aseguró la dependencia.

Las autoridades estatales agregaron que el 12 de febrero, siete días después de la desaparición del joven, encontraron el vehículo que conducía incendiado, pero descartaron que hubiera un cuerpo en el interior.

El auto fue localizado en la Loma, una zona del municipio de Minatitlán, Colima, que colinda con la comunidad de Toxin, en Jalisco, por lo que la fiscalía amplió la búsqueda del jóven al estado de Jalisco.

Este caso es el segundo que involucra a funcionarios públicos. Hace unas semanas, la prima y la tía de Mario Delgado, Secretario de Educación Pública, fueron asesinadas a balazos en Colima. El estado es uno de los más afectados del país por la violencia, las desapariciones y los homicidios.

Jorge Bladimir Preciado Navarrete fue atleta de alto rendimiento en lucha grecorromana a sus 17 años. En 2023 fue director del Instituto de la Juventud en Villa de Álvarez, Colima.

Su padre es Jorge Luis Preciado, quien fue senador en dos ocasiones, asi como candidato a la gubernatura de Colima.

En 2023 buscó la candidatura del PAN a la Presidencia de la República, pero no pasó a la segunda etapa del proceso de selección y entonces decidió renunciar al partido.