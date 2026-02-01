Publicidad

México

Tía y prima del secretario de Educación, Mario Delgado, son asesinadas en Colima

El hecho fue confirmado por el secretario Mario Delgado en redes sociales, donde aseveró que habrá justicia. Tres personas presuntamente relacionadas con los hechos fueron abatidas.
dom 01 febrero 2026 08:29 AM
mario delgado.jpg
El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Felipe Delgado Carrillo, confirmó la muerte de dos familiares en el estado de Colima durante un hecho violento. (Foto: Facebook/ Mario Delgado)

En un acto de violencia ocurrido la madrugada de este viernes en Colima, dos mujeres, familiares del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, fueron asesinadas en su domicilio. El secretario federal confirmó, a través de sus redes sociales, que las víctimas eran su tía Eugenia Delgado y su prima Sheila, quienes se encontraban en casa al momento del ataque.

"Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima, donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas en su domicilio", escribió Mario Delgado en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Facebook, el funcionario federal afirmó que habrá justicia: "Estamos seguros que se esclarecerá el caso y se hará justicia", dijo.

Horas antes, su hermano, el diputado del Partido Verde Ecologista de México Felipe Delgado Carrillo, también confirmó el asesinato de las dos mujeres. Durante una transmisión en vivo de un medio local que cubría el ataque, el legislador detalló que las víctimas eran su tía y una de sus primas.

Lee más:

sheinbaum-colima.jpeg
presidencia

Sheinbaum descarta que ataque a mando en Colima esté vinculado a violencia en Michoacán

Felipe Delgado agregó que su tía, Eugenia, "hacía comida para llevar", lo que confirmó el parentesco con las personas asesinadas.

En su intervención, el legislador mencionó que el lugar donde ocurrió el crimen era "conocido como picadero". "Constantemente mi tía tenía problemas porque drogadictos, en su viaje, se brincaban a la azotea de mi tía. Reportaba y reportaba a las autoridades, pero nada", añadió.

Autoridades abaten a tres

La Secretaría de Seguridad Pública de Colima informó que la tarde de este sábado abatieron a tres personas que se presume participaron en el doble homicidio ocurrido esa misma madrugada en la colonia Placetas Estadio.

Detallaron que además un elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue alcanzado por un disparo de arma de fuego durante el enfrentamiento, aunque su estado de salud es estable y fuera de peligro.

El doble homicidio ocurrió alrededor de las 4:30 horas. Tras recibir la denuncia, las autoridades lograron identificar el vehículo utilizado en el crimen y obtuvieron información sobre los presuntos responsables.

Gracias a un operativo de búsqueda, las fuerzas de seguridad localizaron el vehículo involucrado, un Chevrolet color azul claro, estacionado frente a un domicilio en la colonia Punta Diamante, en el municipio de Villa de Álvarez. Al acercarse al lugar, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego. En el intercambio, tres de los agresores fueron abatidos, mientras que un elemento de la FGE resultó herido, pero se encuentra fuera de peligro.

Dentro del domicilio donde se encontraron los agresores, se hallaron varias armas y otros indicios que coinciden con los datos obtenidos a través del análisis de videos relacionados con el crimen, como prendas de ropa utilizadas por los responsables y un marro, entre otros elementos.

Dado que las víctimas eran mujeres, el caso está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género, en cumplimiento con las normativas establecidas para este tipo de delitos.

Colima Mario Delgado Homicidio

