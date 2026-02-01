Tía y prima del secretario de Educación, Mario Delgado, son asesinadas en Colima

Autoridades abaten a tres

La Secretaría de Seguridad Pública de Colima informó que la tarde de este sábado abatieron a tres personas que se presume participaron en el doble homicidio ocurrido esa misma madrugada en la colonia Placetas Estadio.

Detallaron que además un elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue alcanzado por un disparo de arma de fuego durante el enfrentamiento, aunque su estado de salud es estable y fuera de peligro.

El doble homicidio ocurrió alrededor de las 4:30 horas. Tras recibir la denuncia, las autoridades lograron identificar el vehículo utilizado en el crimen y obtuvieron información sobre los presuntos responsables.

Gracias a un operativo de búsqueda, las fuerzas de seguridad localizaron el vehículo involucrado, un Chevrolet color azul claro, estacionado frente a un domicilio en la colonia Punta Diamante, en el municipio de Villa de Álvarez. Al acercarse al lugar, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego. En el intercambio, tres de los agresores fueron abatidos, mientras que un elemento de la FGE resultó herido, pero se encuentra fuera de peligro.

Dentro del domicilio donde se encontraron los agresores, se hallaron varias armas y otros indicios que coinciden con los datos obtenidos a través del análisis de videos relacionados con el crimen, como prendas de ropa utilizadas por los responsables y un marro, entre otros elementos.

Dado que las víctimas eran mujeres, el caso está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género, en cumplimiento con las normativas establecidas para este tipo de delitos.