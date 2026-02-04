Fabián Ricardo Gómez es designado como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Colima

Gómez Calcáneo, quien posee formación en la Secretaría de Marina, llega para sustituir al contralmirante Gerardo Romero Santana en el cargo.

"Fabián Ricardo, como marino y como servidor público, es consciente de la enorme expectativa que existe de avanzar con mayor velocidad hacia la paz y la tranquilidad que nuestro pueblo exige y merece. Confiamos en que, con profesionalismo, compromiso, constancia y coordinación, nos ayudará a cumplir este objetivo", declaró la gobernadora.

La mandataria también reconoció y agradeció al contralmirante Gerardo Romero Santana por su trabajo y entrega al frente de la dependencia.

Este es el cuarto cambio en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante la administración de Vizcaíno. El primer nombramiento recayó en Manuel Llerandi Ruiz, quien ocupó el cargo entre 2021 y 2022. Posteriormente, Héctor Alfredo Castillo Báez asumió el puesto, desempeñándose como titular de la SSP de 2022 a 2025.

He nombrado al Teniente Fabián Ricardo Gómez Calcáneo como nuevo secretario de Seguridad Pública de Colima.



Fabián Ricardo, como marino y como servidor público, es consciente de la enorme expectativa que existe de avanzar con mayor velocidad hacia la paz y la tranquilidad que… pic.twitter.com/ylCBSS3Gwv — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) February 4, 2026

Tía y prima de Mario Delgado son asesinadas

El cambio en la Secretaría de Seguridad se da a días de que familiares del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, fueron asesinados en su domicilio.

El secretario federal confirmó, a través de sus redes sociales, que las víctimas eran su tía Eugenia Delgado y su prima Sheila, quienes se encontraban en casa al momento del ataque.

La Secretaría de Seguridad Pública de Colima informó horas más tarde que abatieron a tres personas que se presume participaron en el doble homicidio ocurrido en la colonia Placetas Estadio.

Detallaron que además un elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue alcanzado por un disparo de arma de fuego durante el enfrentamiento, aunque su estado de salud es estable y fuera de peligro.