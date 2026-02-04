Publicidad

México

Fabián Ricardo Gómez es designado como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Colima

Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, quien posee formación en la Secretaría de Marina, llega para sustituir al contralmirante Gerardo Romero Santana en el cargo.
mié 04 febrero 2026 12:51 PM
HAVG6bPXwAA-IT_.jpg
La gobernadora Indira Vizcaíno Silva reconoció y agradeció al contralmirante Gerardo Romero Santana por su trabajo (Especial)

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, anunció este miércoles un cambio en el liderazgo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en la entidad.

El teniente Fabián Ricardo Gómez Calcáneo fue designado como nuevo titular de la dependencia, con la responsabilidad de frenar la ola de violencia que coloca al estado con las tasas de homicidio doloso más altas del país.

Gómez Calcáneo, quien posee formación en la Secretaría de Marina, llega para sustituir al contralmirante Gerardo Romero Santana en el cargo.

"Fabián Ricardo, como marino y como servidor público, es consciente de la enorme expectativa que existe de avanzar con mayor velocidad hacia la paz y la tranquilidad que nuestro pueblo exige y merece. Confiamos en que, con profesionalismo, compromiso, constancia y coordinación, nos ayudará a cumplir este objetivo", declaró la gobernadora.

La mandataria también reconoció y agradeció al contralmirante Gerardo Romero Santana por su trabajo y entrega al frente de la dependencia.

Este es el cuarto cambio en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante la administración de Vizcaíno. El primer nombramiento recayó en Manuel Llerandi Ruiz, quien ocupó el cargo entre 2021 y 2022. Posteriormente, Héctor Alfredo Castillo Báez asumió el puesto, desempeñándose como titular de la SSP de 2022 a 2025.

El cambio en la Secretaría de Seguridad se da a días de que familiares del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, fueron asesinados en su domicilio.

El secretario federal confirmó, a través de sus redes sociales, que las víctimas eran su tía Eugenia Delgado y su prima Sheila, quienes se encontraban en casa al momento del ataque.

La Secretaría de Seguridad Pública de Colima informó horas más tarde que abatieron a tres personas que se presume participaron en el doble homicidio ocurrido en la colonia Placetas Estadio.

Detallaron que además un elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE) fue alcanzado por un disparo de arma de fuego durante el enfrentamiento, aunque su estado de salud es estable y fuera de peligro.

Ola de homicidios en Colima

Los homicidios son un lastre en Colima. El estado enfrenta niveles de violencia tan elevados que los asesinatos figuran entre las principales causas de muerte tanto para hombres como para mujeres.

Para ellos, los homicidios fueron la principal causa de muerte en 2024, mientras que para las mujeres, ocuparon el quinto lugar. Colima fue el único estado del país en el que los asesinatos figuraron entre las principales causas de defunción también para las mujeres.

