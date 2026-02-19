Publicidad

Estados

Sistema Cutzamala ante la temporada de calor: así están sus niveles de almacenamiento

El almacenamiento en las presas que conforman el Cutzamala han tenido un ligero descenso desde los primeros días de febrero. Estos son los datos más recientes de la Conagua.
jue 19 febrero 2026 04:48 PM
sistema-cutzamala-febrero-2026.jpg
La Comisión Nacional del Agua realiza un monitoreo constante del llenado de las presas que conforman el Sistema Cutzamala y que abastece de agua al Valle de México. (Foto: Crisanta Espinosa/Cuartoscuro)

A pesar de que seguimos en época invernal, las temperaturas se incrementaron en la mayor parte del país, en el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México, surge la duda de cómo está actualmente el almacenamiento del Sistema Cutzamala; sobre todo en la próxima época primaveral. Estos son los datos más recientes que da a conocer el gobierno federal.

Los datos más recientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revelan que hasta el 18 de febrero de 2026, se tiene un porcentaje de almacenamiento del 84.87%, con lo que no se pone en riesgo el abastecimiento de agua a los habitantes que reciben el suministro desde esta megaobra que cuenta con aproximadamente 300 kilómetros de tuberías de conducción hasta llegar al Valle de México.

Almacenamiento en el Sistema Cutzamala

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del 19 de febrero de 2026, los porcentajes de almacenamiento quedan de la siguiente manera:

En la presa Villa Victoria el porcentaje de almacenamiento es de 82.25%

En la presa de Valle de Bravo el porcentaje de almacenamiento es de 89.7%

En la presa El Bosque el porcentaje de almacenamiento es de 77.86%

En total, el almacenamiento es de 84.87%; durante los primeros tres días del mes, el almacenamiento registró aproximadamente 87%, por lo que se observa un ligero descenso.

La temporada de lluvias de 2025 ayudó a que el Sistema Cutzamala alcanzará niveles récord de almacenamiento, y aunque no se llegó al 100%, los niveles alcanzados rebasaron el 97%, por lo que los expertos aseguraron que con una buena gestión del líquido se alcanzaría el abastecimiento por dos años.

De acuerdo con el seguimiento del Servicio Meteorológico Nacional, la temporada de frío se mantiene hasta marzo , mes en el que concluye la fase con mayor presencia de frentes fríos.

¿Cómo se conforma el Sistema Cutzamala?

El suministro de agua potable en el Valle de México proviene de la cuenca alta del río Cutzamala, a través de siete presas distribuidas en Michoacán y el Estado de México.

En Michoacán se localizan Tuxpan y El Bosque. En Edomex están: Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo. Estas presas forman un sistema que permite abastecer a la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las presas se dividen en dos tipos: de almacenamiento (Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines) y derivadoras (El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo). Además, el sistema cuenta con seis macroplantas de bombeo, 205.7 kilómetros de tuberías, 72.55 kilómetros de canales abiertos y 44 kilómetros de túneles.

