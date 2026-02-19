Almacenamiento en el Sistema Cutzamala

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del 19 de febrero de 2026, los porcentajes de almacenamiento quedan de la siguiente manera:

En la presa Villa Victoria el porcentaje de almacenamiento es de 82.25%

En la presa de Valle de Bravo el porcentaje de almacenamiento es de 89.7%

En la presa El Bosque el porcentaje de almacenamiento es de 77.86%

En total, el almacenamiento es de 84.87%; durante los primeros tres días del mes, el almacenamiento registró aproximadamente 87%, por lo que se observa un ligero descenso.

La temporada de lluvias de 2025 ayudó a que el Sistema Cutzamala alcanzará niveles récord de almacenamiento, y aunque no se llegó al 100%, los niveles alcanzados rebasaron el 97%, por lo que los expertos aseguraron que con una buena gestión del líquido se alcanzaría el abastecimiento por dos años.

