A pesar de que seguimos en época invernal, las temperaturas se incrementaron en la mayor parte del país, en el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México, surge la duda de cómo está actualmente el almacenamiento del Sistema Cutzamala; sobre todo en la próxima época primaveral. Estos son los datos más recientes que da a conocer el gobierno federal.
Los datos más recientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revelan que hasta el 18 de febrero de 2026, se tiene un porcentaje de almacenamiento del 84.87%, con lo que no se pone en riesgo el abastecimiento de agua a los habitantes que reciben el suministro desde esta megaobra que cuenta con aproximadamente 300 kilómetros de tuberías de conducción hasta llegar al Valle de México.