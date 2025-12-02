Jalisco alista estrategia de seguridad para el Mundial; van por 3 millones de turistas

“La semana pasada instalamos, como parte de nuestro Consejo Consultivo Estatal de Turismo, una mesa de seguridad turística. Es un tema al que mucha gente le tiene miedo a entrarle de manera frontal. Nosotros necesitamos poder informar todas las cosas que sí son seguras en Jalisco, tenemos que poder informar de manera clara qué prácticas son seguras en los turistas, qué lugares, en qué hora, de qué manera”, expuso la funcionaria.

Por la cifra de homicidios dolosos, Jalisco se ubica en el octavo lugar de las entidades más violentas, detrás de Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

Entre enero y octubre de este año en la entidad ocurrieron 1,037 muertes violentas, que representan 5.2% de las 17,139 registradas en el país.

De acuerdo con la secretaria, la seguridad es un requisito para viajeros de todo el mundo, por lo que en la mesa buscan trabajar en estrategias de prevención y contención de crisis para el turismo, además de acciones para mejorar la percepción de sus destinos.

“Todas las cosas se tienen que dar a conocer y empezar a quitarnos ese estigma de que México es igual a inseguridad, porque la realidad es que todas las semanas escuchamos noticias de sucesos que sí ocurren con turistas en países que no se consideran inseguros, nada más, aquí creo que somos un poco malos para para aclarar ciertas noticias duras. No es que no pasen cosas en México, pero al menos no he visto o no he sabido de incidentes que pasen con turistas en México”, afirmó en entrevista con Expansión Política.

La mesa que se instaló en el Consejo Consultivo reúne a autoridades, especialistas en materia de protección seguridad, así como a integrantes del sector privado. La idea es fortalecer protocolos de seguridad para los visitantes y mejorar la atención.