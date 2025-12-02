Publicidad

Estados

Jalisco alista estrategia de seguridad para el Mundial; van por 3 millones de turistas

La secretaria de Turismo, Michelle Fridman, explicó que para salvaguardar a los 3 millones de turistas adicionales que se esperan, se preparan estrategias de prevención en seguridad.
mar 02 diciembre 2025 03:00 PM
Michelle-Fridman-2.jpg
Michelle Fridman, secretaria de Turismo, explicó que Jalisco informará qué lugares son seguros para los turistas. (Foto: Michelle Fridman/Facebook)

Rumbo al Mundial 2026, el gobierno Jalisco instaló una mesa de seguridad turística para garantizar la salvaguarda de los más de 3 millones de visitantes que prevé llegarán a la que busca ser ''la sede más mexicana'' de la máxima fiesta de futbol.

Michelle Fridman, secretaria de Turismo de la entidad, detalló que a seis meses del arranque del Mundial, Jalisco ya trabaja en la seguridad de quienes llegarán atraídos por el futbol pero que recorrerán sus playas, pueblos mágicos y ciudades.

“La semana pasada instalamos, como parte de nuestro Consejo Consultivo Estatal de Turismo, una mesa de seguridad turística. Es un tema al que mucha gente le tiene miedo a entrarle de manera frontal. Nosotros necesitamos poder informar todas las cosas que sí son seguras en Jalisco, tenemos que poder informar de manera clara qué prácticas son seguras en los turistas, qué lugares, en qué hora, de qué manera”, expuso la funcionaria.

Por la cifra de homicidios dolosos, Jalisco se ubica en el octavo lugar de las entidades más violentas, detrás de Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

Entre enero y octubre de este año en la entidad ocurrieron 1,037 muertes violentas, que representan 5.2% de las 17,139 registradas en el país.

De acuerdo con la secretaria, la seguridad es un requisito para viajeros de todo el mundo, por lo que en la mesa buscan trabajar en estrategias de prevención y contención de crisis para el turismo, además de acciones para mejorar la percepción de sus destinos.

“Todas las cosas se tienen que dar a conocer y empezar a quitarnos ese estigma de que México es igual a inseguridad, porque la realidad es que todas las semanas escuchamos noticias de sucesos que sí ocurren con turistas en países que no se consideran inseguros, nada más, aquí creo que somos un poco malos para para aclarar ciertas noticias duras. No es que no pasen cosas en México, pero al menos no he visto o no he sabido de incidentes que pasen con turistas en México”, afirmó en entrevista con Expansión Política.

La mesa que se instaló en el Consejo Consultivo reúne a autoridades, especialistas en materia de protección seguridad, así como a integrantes del sector privado. La idea es fortalecer protocolos de seguridad para los visitantes y mejorar la atención.

Para el próximo año, Jalisco prevé incrementar el número de turistas por la realización del Mundial de Futbol 2026. De acuerdo con la FIFA, el Estadio Guadalajara será la sede de cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA, incluido el segundo juego del grupo de México que se realizará el jueves 18 de junio de 2026.

Estamos esperando para el Mundial recibir cerca de 3 millones de visitantes que suponen un 10% de crecimiento en los ya casi 34 millones de visitantes que recibimos por año”
Michelle Fridman secretaria de Turismo.

A unos días de que se realice el sorteo mundialista, Fridman manifiesta su optimismo porque a Jalisco lleguen “buenos partidos”.

Jalisco en los ojos del mundo

Además de ser una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026, Jalisco se prepara para ser la sede de la ITB Americas en 2026, la feria turística líder a nivel mundial, que se llevará a cabo en Expo Guadalajara del 10 al 12 de noviembre de 2026.

La secretaria explicó que la entidad es atractiva al mundo por su competitividad, infraestructura, conectividad, oferta hotelera y más.

“Hablamos de un estado que tiene grandes servicios turísticos eh y que por ende tiene mucha experiencia en llevar a cabo eventos como ITB Américas, también tiene grandes recintos, entre ellos Expo Guadalajara, hablamos de un destino que tiene una enorme diversidad turística. Tenemos una gran capital, destinos de playa, 12 pueblos mágicos y tenemos un sinfín de paisajes y actividades turísticas que nos permiten ser muy atractivos para todo tipo de eventos, pero especialmente para una feria turística como ITB”, sostuvo.

ITB Americas en 2026 dejará una derrama turística de 240 millones de pesos.

