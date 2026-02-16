Publicidad

Chiapas quiere romper el Récord Guinness: formará la playera humana más grande del mundo

Chiapas será sede del evento Guinness World Record: “La imagen más grande de una playera formada por personas”, de acuerdo con la secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.
lun 16 febrero 2026 04:52 PM
La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que el 27 de febrero Chiapas será sede del Guinness World Record “La imagen más grande de una playera formada por personas”, como parte de las acciones del Mundial Social 2026 (Expansión / ChatGPT)

Este 27 de febrero, Chiapas buscará romper el Récord Guinness a la imagen más grande de una playera formada por personas, como parte de las acciones del Mundial Social 2026, y una serie de eventos en el contexto de la Copa del Mundo.

“Este Récord Guinness es uno de los tres que tendremos con miras al Mundial. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos pidió impulsar acciones que aprovechen esta gran ventana de promoción turística que tendrá México en 2026”, dijo la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

Chiapas buscará hacer la playera humana más grande del mundo

El gobierno federal y local preparan a Chiapas para ser sede del evento Guinness World Record “La imagen más grande de una playera formada por personas”, como parte de una estrategia que impulse actividades relacionadas con el Mundial 2026 fuera de las canchas.

La secretaria de Turismo convocó a miles de participantes en Chiapas para conformar la imagen de una playera de futbol monumental que rompa todos los récords mundiales. Actualmente, ese título lo tiene Bucaramanga, Colombia, tras reunir 2,891 personas para crear la camiseta de la selección local, el 7 de noviembre de 2018.

La cita será en el Estadio Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gutiérrez.

“No se trata solamente de superar una marca anterior. Se trata de una expresión visual de identidad, unión, pasión y hospitalidad de México. Esta imagen monumental no es solo una camiseta; es un símbolo del país diciéndole al mundo: bienvenidos al Mundial, esta es su casa”, afirmó Ingrid Paola Rodríguez Borja, la enlace y representante comercial de Guinness World Records.

Por su parte, el titular estatal de la dependencia, Segundo Guillén Gordillo, destacó que este evento posicionará a Chiapas en una “vitrina internacional sin precedentes” que le servirá de palanca turística que permita el desarrollo social ya que involucra comunidades, ejidos y pueblos, así como promover la historia de unidad, la participación ciudadana y el orgullo colectivo.

“Para nosotros, hablar de turismo es hablar de desarrollo social. Nuestra aspiración es convertirnos en el destino más importante de México en el segmento de naturaleza, y hacia allá está enfocada nuestra estrategia. Chiapas es un estado seguro y los vamos a recibir como en casa”, dijo el Secretario de Turismo estatal.

Chiapas tuvo 4.5 millones de visitantes en 2025, especialmente en el segmento de naturaleza y ecoturismo, y actualmente se trabaja en concretar el primer vuelo internacional directo hacia la entidad, misma que fortalezca su conectividad de cara al Mundial.

“No solo esperamos más visitantes durante el Mundial; existen estudios que muestran que muchos regresan al año siguiente a los lugares que descubrieron. Por eso esta es una gran ventana de oportunidad para todo México”, enfatizó Segundo Guillén.

No será el único Récord Guinness a romper

De acuerdo con la secretaria de Turismo, el Gobierno de México busca romper tres Récord Guinness: con la imagen humana más grande de una camiseta de fútbol, la clase de futbol más grande y un mural sobre el Mundial.

“Buscaremos cumplir tres Récord Guinness, el primero, la imagen humana de la camiseta de fútbol más grande en febrero para ir calentando los motores rumbo al mundial; la segunda, la clase de fútbol más grande en el mes de marzo y vamos a finalizar con el mural del fútbol más grande en el mes de mayo”.

El primer evento se realizará en Chiapas, la clase más grande de fútbol en Ciudad de México y el mural se pintará en Baja California Sur.

Mundial Social 2026, el proyecto para acercar el futbol a la comunidad

El año pasado, el Gobierno Federal presentó ‘Mundial Social 2026’, un proyecto que propone llevar la fiesta del futbol a todos los rincones del país a través de la transmisión de las competencias, la organización de 74 mundialitos, la punta de murales y el objetivo de romper tres Récord Guinness.

“Mundial Social pone a la gente, a las personas al centro de nuestro trabajo rumbo a la Copa del Mundo. Nuestro objetivo es llevar fútbol a todo el territorio nacional, que los balones rueden más allá de las canchas y se conviertan en mundialito, en torneos y hasta cascaritas en las comunidades”, dijo Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del gobierno federal para el Mundial 2026 en una conferencia de prensa de noviembre del año pasado.

“Que vivamos la pasión de los estadios en las plazas públicas con la transmisión gratuita de los partidos, que el juego y la pelota, que han sido parte de nuestra historia, lleguen a los patios escolares”.

De acuerdo con el anuncio, se tienen preparadas 5,000 actividades, la transmisión de los partidos en 177 Fiestas México en plazas y espacios públicos, el rescate de 4,208 canchas y la realización de 10,000 murales colectivos.

Con información de Lidia Arista.

