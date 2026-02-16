Chiapas quiere romper el Récord Guinness: formará la playera humana más grande del mundo

Chiapas buscará hacer la playera humana más grande del mundo

El gobierno federal y local preparan a Chiapas para ser sede del evento Guinness World Record “La imagen más grande de una playera formada por personas”, como parte de una estrategia que impulse actividades relacionadas con el Mundial 2026 fuera de las canchas.

La secretaria de Turismo convocó a miles de participantes en Chiapas para conformar la imagen de una playera de futbol monumental que rompa todos los récords mundiales. Actualmente, ese título lo tiene Bucaramanga, Colombia, tras reunir 2,891 personas para crear la camiseta de la selección local, el 7 de noviembre de 2018.

La cita será en el Estadio Víctor Manuel Reyna, en Tuxtla Gutiérrez.

“No se trata solamente de superar una marca anterior. Se trata de una expresión visual de identidad, unión, pasión y hospitalidad de México. Esta imagen monumental no es solo una camiseta; es un símbolo del país diciéndole al mundo: bienvenidos al Mundial, esta es su casa”, afirmó Ingrid Paola Rodríguez Borja, la enlace y representante comercial de Guinness World Records.

Por su parte, el titular estatal de la dependencia, Segundo Guillén Gordillo, destacó que este evento posicionará a Chiapas en una “vitrina internacional sin precedentes” que le servirá de palanca turística que permita el desarrollo social ya que involucra comunidades, ejidos y pueblos, así como promover la historia de unidad, la participación ciudadana y el orgullo colectivo.

“Para nosotros, hablar de turismo es hablar de desarrollo social. Nuestra aspiración es convertirnos en el destino más importante de México en el segmento de naturaleza, y hacia allá está enfocada nuestra estrategia. Chiapas es un estado seguro y los vamos a recibir como en casa”, dijo el Secretario de Turismo estatal.

Chiapas tuvo 4.5 millones de visitantes en 2025, especialmente en el segmento de naturaleza y ecoturismo, y actualmente se trabaja en concretar el primer vuelo internacional directo hacia la entidad, misma que fortalezca su conectividad de cara al Mundial.

“No solo esperamos más visitantes durante el Mundial; existen estudios que muestran que muchos regresan al año siguiente a los lugares que descubrieron. Por eso esta es una gran ventana de oportunidad para todo México”, enfatizó Segundo Guillén.