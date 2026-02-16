Grecia Quiroz denuncia persecución política de morenistas; no hay denuncias contra ella, dice Bedolla

La alcaldesa de Uruapan, Gracia Quiroz, aseguró que legisladores de Morena y el Gobierno de Michoacán la persiguen políticamente rumbo a los procesos electorales futuros.

Este fin de semana, legisladores de la Comisión Inspectora, de Hacienda y Deuda Pública se quejaron ante la Auditoría Superior de Michoacán por los supuestos cobros excesivos que realiza la administración de Quiroz por concepto de predial en Uruapan.

Los legisladores aseguran que se quejaron después de recibir denuncias por parte de habitantes de Uruapan.