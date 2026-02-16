Publicidad

Grecia Quiroz denuncia persecución política de morenistas; no hay denuncias contra ella, dice Bedolla

Grecia Quiroz encabeza la alcaldía de Uruapan desde noviembre de 2025, tras el homicidio de Carlos Manzo, su esposo.
lun 16 febrero 2026 03:45 PM
Marcha Uruapan
Grecia Quiroz ahora encabeza el Movimiento del Sombrero. (Foto: Cuartoscuro )

La alcaldesa de Uruapan, Gracia Quiroz, aseguró que legisladores de Morena y el Gobierno de Michoacán la persiguen políticamente rumbo a los procesos electorales futuros.

Este fin de semana, legisladores de la Comisión Inspectora, de Hacienda y Deuda Pública se quejaron ante la Auditoría Superior de Michoacán por los supuestos cobros excesivos que realiza la administración de Quiroz por concepto de predial en Uruapan.

Los legisladores aseguran que se quejaron después de recibir denuncias por parte de habitantes de Uruapan.

Quiroz dijo que los morenistas buscan “volver al poder para seguir extorsionando a nuestra gente, seguir robando y seguir intimidando, pero no lo van a lograr, porque la gente ya despertó”.

“Hoy quieren enjuiciarme políticamente. Hoy quieren callar una voz, pero lo digo con toda claridad: no han enjuiciado a los verdaderos asesinos de Carlos Manzo, y eso el pueblo lo sabe, porque este movimiento nació del dolor, pero también nació de la dignidad y como bien lo decía Carlos, en este movimiento tenemos tres destinos: La muerte, la cárcel o el éxito”, agregó.

Grecia Quiroz destacó que el Movimiento del Sombrero, fundado por Manzo, “no pertenece a una persona, le pertenece al pueblo”.

Carlos Manzo fue asesinado en una plaza pública de Uruapan en noviembre del año pasado. El crimen provocó movilizaciones a nivel nacional.

“Aunque me enjuicien, me destituyan, me metan a la cárcel, intenten callarme de cualquier forma, a este movimiento ya no lo podrán parar, porque la gente, el pueblo, ya despertó y no los dejará volver al poder pronto o tal vez nunca”, dijo Grecia este fin de semana.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, negó hoy que exista una persecución en contra de Grecia Quiroz.

''No es un tema político. Ya pedí información y lo que me dicen es que estas denuncias se presentan por los ciudadanos en términos administrativos contra el tesorero del Ayuntamiento de Uruapan, no contra la presidenta municipal'', dijo Bedolla.

En 2027, Michoacán renovará su gobierno estatal. Grecia Quiroz podría ser una de las contendientes.

