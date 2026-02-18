Ataque en parque de Guanajuato deja ocho menores heridos

"Desde el primer momento, esta institución activó los protocolos correspondientes, desplegando equipos ministeriales, periciales y de investigación para el procesamiento de la escena", dijo la Fiscalía estatal sobre la zona en que ocurrió la agresión armada.
Antonio Marún, alcalde de San Francisco del Rincón, aseguró que se encontrara a los involucrados en el crimen.
"Quiero ser claro: estos hechos no quedarán impunes. Vamos a fortalecer las acciones operativas, la vigilancia y la coordinación interinstitucional", dijo.
La gobernadora Libia Denisse García condenó la violencia. "Niñas, niños y adolescentes resultaron heridos en un hecho absolutamente inaceptable", dijo.