Estados

Ataque en parque de Guanajuato deja ocho menores heridos

La gobernadora Libia Denisse García condenó la violencia. "Niñas, niños y adolescentes resultaron heridos en un hecho absolutamente inaceptable", dijo.
mié 18 febrero 2026 03:02 PM
Ataque Armado Hotel Gala
Autoridades buscan a los responsables del crimen en San Francisco del Rincón. (Foto: Diego Costa Costa/Cuartoscuro )

Una persona muerta y 10 lesionadas fue el saldo que dejó un ataque armado en un parque en San Francisco del Rincón, Guanajuato.

Entre los heridos hay ocho menores de edad, de acuerdo con la Fiscalía estatal.

El Gobierno de San Francisco del Rincón dijo que se trató de un ataque en contra de la población civil.

"No hay justificación posible para un acto de esta naturaleza. La violencia que lastima a menores de edad, a familias que se encontraban en un espacio público de convivencia, es un hecho que nos indigna y nos duele profundamente como sociedad", señaló.

"De las ocho personas menores de edad que resultaron heridas, tres ya fueron dadas de alta y cinco más se encuentran recibiendo atención médica, se reportan fuera de peligro", agregó.

Autoridades estatales desplegaron un operativo para dar con los responsables.

"Desde el primer momento, esta institución activó los protocolos correspondientes, desplegando equipos ministeriales, periciales y de investigación para el procesamiento de la escena", dijo la Fiscalía estatal sobre la zona en que ocurrió la agresión armada.

Antonio Marún, alcalde de San Francisco del Rincón, aseguró que se encontrara a los involucrados en el crimen.

"Quiero ser claro: estos hechos no quedarán impunes. Vamos a fortalecer las acciones operativas, la vigilancia y la coordinación interinstitucional", dijo.

La gobernadora Libia Denisse García condenó la violencia. "Niñas, niños y adolescentes resultaron heridos en un hecho absolutamente inaceptable", dijo.

Violencia Guanajuato Homicidio

