Detienen en Oaxaca a Gaby “N”, la enfermera que atropelló a motociclista en Iztapalapa

La mujer se encontraba prófuga tras el hecho que quedó grabado en cámaras de videovigilancia el 3 de enero de 2026 en donde se observa cómo tras atropellar a la víctima, identificado como Roberto Hernández, lo arrastró por varios metros lo que provocó su fallecimiento.

La detención la efectuaron elementos de la Policía de Investigación (PDI) quienes ubicaron a la mujer en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde fue aprehendida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO). Gaby "N" fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la CDMX.