Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron en Oaxaca a Gaby “N”, mujer que atropelló y asesinó a un motociclista en calles de la alcaldía Iztapalapa y que se encontraba prófuga desde inicios de este año.
Detienen en Oaxaca a Gaby “N”, la enfermera que atropelló a motociclista en Iztapalapa
La mujer se encontraba prófuga tras el hecho que quedó grabado en cámaras de videovigilancia el 3 de enero de 2026 en donde se observa cómo tras atropellar a la víctima, identificado como Roberto Hernández, lo arrastró por varios metros lo que provocó su fallecimiento.
La detención la efectuaron elementos de la Policía de Investigación (PDI) quienes ubicaron a la mujer en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, donde fue aprehendida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO). Gaby "N" fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la CDMX.
En un comunicado, la dependencia capitalina informó que las investigaciones permitieron establecer que la víctima identificado como Roberto Hernánde de 52 años y que circulaba en una motocicleta, fue impactada por un vehículo en el cruce de avenida Eje 6 Sur y Periférico Oriente.
Tras el impacto, el automóvil continuó su marcha y arrastró a la persona varios metros, lo que provocó su fallecimiento.
A partir del análisis de videograbaciones, entrevistas, dictámenes periciales en mecánica y reconstrucción de hechos, así como labores de seguimiento técnico, se identificó a la persona que conducía el vehículo involucrado y acreditó su probable responsabilidad en los hechos, por lo que un juez de control emitió una orden de aprehensión.
Los primeras diligencias permitieron establecer que la mujer conducía un vehículo Honda City color azul año 2017, el cual lo abandonó afuera de un domicilio ubicado en la colonia Ciudad Lago, municipio Nezahualcóyotl, Estado de México, por lo que quedó al resguardo de las autoridades como parte de las investigaciones.
El 26 de enero se cateó un domicilio en el municipio de Chimalhuacán, Edomex, en donde presuntamente familiares mantenían escondida a Gaby "N", de 43 años.
Finalmente se logró su captura en la entidad oaxaqueña y serán las autoridades en la CDMX quienes determinen la situación jurídica de la mujer que provocó un sinfín de reacciones por parte de internautas tras la difusión del video en donde se observa que no detuvo su marcha a pesar de que el cuerpo del motociclista se encontraba entre las llantas.