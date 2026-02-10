Explosión de ducto en Pemex deja 3 muertos en Oaxaca

Un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) explotó en Oaxaca lo que dejó como un saldo preliminar de tres personas fallecidas y cuatro trabajadores heridos, de acuerdo a lo que informó la empresa productiva del Estado.
El siniestro ocurrió cuando personal de Pemex realizaba labores de mantenimiento, limpieza e inyección de nitrógeno en el ducto Nuevo Teapa–Salina Cruz, en el predio ubicado en la localidad de Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad, en la región del Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con una panorámica de Google Maps se observa que alrededor de la zona hay un kínder, una primaria, una clínica del IMSS y una iglesia.
"Lamentablemente, tres personas perdieron la vida, y otras cuatro fueron trasladadas a hospitales cercanos, con apoyo de Protección Civil del estado", informó la empresa productiva del Estado en una tarjeta informativa.
Pemex expresó sus condolencias a familiares y amigos de los compañeros que lamentablemente fallecieron por este incidente. La empresa reitera su solidaridad y acompañamiento permanente a los deudos, a quienes brindará apoyo institucional en todo momento.
Elementos de la Secretaría de Marina, Pemex y de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca acordonaron el área y activaron los protocolos de atención a emergencias para realizar una evaluación de daños y garantizar la seguridad en la zona.
El gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz, informó a través de su cuenta en 𝕏 sobre las acciones que realizaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos tras la explosión y posterior incendio.
"Hasta el momento se reportan seis personas lesionadas, quienes ya han sido trasladadas para recibir atención médica inmediata. Lamentablemente tres personas fallecieron en este suceso. Envío mi solidaridad y mis condolencias a sus familiares", expresó.
Serán las autoridades competentes quienes informen sobre las causas del accidente. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas mortales.