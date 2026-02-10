Explosión de ducto en Pemex deja 3 muertos en Oaxaca

El siniestro ocurrió cuando personal de Pemex realizaba labores de mantenimiento, limpieza e inyección de nitrógeno en el ducto Nuevo Teapa–Salina Cruz, en el predio ubicado en la localidad de Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad, en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con una panorámica de Google Maps se observa que alrededor de la zona hay un kínder, una primaria, una clínica del IMSS y una iglesia.

Localidad en donde ocurrió la explosión de un ducto de Pemex. (Foto: Google Maps)

"Lamentablemente, tres personas perdieron la vida, y otras cuatro fueron trasladadas a hospitales cercanos, con apoyo de Protección Civil del estado", informó la empresa productiva del Estado en una tarjeta informativa.