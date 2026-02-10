Cinco hombres son secuestrados en carretera de Sinaloa

Los hombres secuestrados fueron interceptados por personas armadas a la altura del entronque con el ejido El Macapul.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa activó una alerta y emitió las fichas de búsqueda correspondientes.

El secuestro ocurrió el fin de semana pasado cuando las víctimas se dirigían desde Mazatlán hacia Villa de Ahome.

Los desaparecidos son Luis Ramón Flores Ceballos, Luis Armando Flores Vallejo, Juan Antonio Soto Espain, José Ángel Soto Espain y Heriberto López Díaz.