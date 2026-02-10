Cinco hombres son secuestrados en carretera de Sinaloa

Cinco hombres fueron secuestrados cuando se trasladaban sobre la carretera Los Mochis-Ahome, en Sinaloa.
En el vehículo en el que iban las víctimas viajaba también una mujer, quien fue liberada después de ser torturada.
Los hombres secuestrados fueron interceptados por personas armadas a la altura del entronque con el ejido El Macapul.
La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa activó una alerta y emitió las fichas de búsqueda correspondientes.
El secuestro ocurrió el fin de semana pasado cuando las víctimas se dirigían desde Mazatlán hacia Villa de Ahome.
Los desaparecidos son Luis Ramón Flores Ceballos, Luis Armando Flores Vallejo, Juan Antonio Soto Espain, José Ángel Soto Espain y Heriberto López Díaz.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó hoy que la privación de la libertad de 10 mineros en Concordia, Sinaloa, ocurrió porque presuntamente fueron confundidos con miembros de 'Los Mayitos'.
El 23 de enero, 10 mineros empleados en la minera canadiense Vizsla Silver Corp. fueron secuestrados.
Este lunes, la Fiscalía General de la República comunicó que cinco cuerpos localizados en un predio de la localidad El Verde, Concordia, fueron identificados, y que otros cinco cuerpos fueron encontrados en el mismo lugar.