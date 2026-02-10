Cuatro alcaldías de CDMX concentran mayor cantidad de contagios de sarampión

Alerta en América

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió la semana pasada una nueva alerta epidemiológica sobre sarampión para los países de América ante el aumento de casos de sarampión.

La autoridad llamó a los gobiernos a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida ante brotes para interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones vulnerables.

En la alerta, la OPS destaca la persistencia de casos y brotes en varios países de la región, en un contexto de aumento sostenido de casos durante 2025 en comparación con los últimos cinco años, tendencia que parece continuar en 2026.

La OPS recomendó fortalecer la vigilancia y la búsqueda activa de casos, incluido el diagnóstico por laboratorio, implementar actividades complementarias de vacunación para cerrar brechas de inmunidad, y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier caso sospechoso.

De acuerdo con la Organización, en 2025, la región notificó 14,891 casos confirmados de sarampión, incluyendo 29 defunciones, en 13 países: Argentina (36 casos), Belice (44 casos), Bolivia (597 casos), Brasil (38 casos), Canadá (5,436 casos, incluyendo 2 defunciones), Costa Rica (1 caso), El Salvador (1 caso), Estados Unidos (2,242 casos, incluyendo 3 defunciones), Guatemala (1 caso), México (6,428 casos, incluyendo 24 defunciones), Paraguay (49 casos), Perú (5 casos) y Uruguay (13 casos). Este total representa un aumento de 32 veces respecto a los 466 casos registrados en 2024.

En las primeras tres semanas de 2026, se confirmaron 1,031 casos adicionales de sarampión en siete países — Bolivia (10), Canadá (67), Chile (1), Estados Unidos (171), Guatemala (41), México (740) y Uruguay (1)— sin defunciones notificadas. Este total representa un aumento de 43 veces en comparación con los 23 casos notificados en el mismo período de 2025.

La OPS señaló que la evidencia disponible indica que, entre los casos confirmados con información disponible, el 78% no estaba vacunado y en el 11% el antecedente de vacunación era desconocido.

Aunque la mayor proporción de casos se registró en adolescentes y adultos jóvenes, las tasas de incidencia más elevadas se observaron en menores de un año, seguidos por niños de 1 a 4 años y de 5 a 9 años, lo que refuerza la necesidad de garantizar esquemas completos de vacunación y medidas de protección adicionales en contextos de brote.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que durante 2025 se notificaron más de 552,000 casos sospechosos de sarampión en 179 países, de los cuales cerca del 45% (247,623) fueron confirmados, lo que refleja un resurgimiento global de la enfermedad en un contexto de brechas persistentes de inmunización.