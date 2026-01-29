1,600 militares llegan a Sinaloa; diputados emecistas atacados siguen graves

Durante la plenaria con diputados y senadores de MC, Máynez envió sus oraciones para que los legisladores atacados salgan adelante.

"Nuestras oraciones están con Sergio y Elizabeth", dijo. En el evento estuvo acompañado por Dante Delgado, fundador de MC.

"Nos han comunicado que ambos fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas; en el caso de Sergio Torres, su intervención quirúrgica fue exitosa, y ahorita está en un estado delicado, estable'', expuso Máynez.

''En el caso de nuestra compañera Elizabeth, ha estado consciente, fue sometida a una intervención importante, perdió un ojo", agregó.

El dirigente naranja exigió que autoridades federales den con los responsables del ataque.