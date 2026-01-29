Publicidad

1,600 militares llegan a Sinaloa; diputados emecistas atacados siguen graves

Sinaloa arrancó el 2026 en medio de una ola de violencia: decenas de homicidios, el atentado a diputados emecistas y la desaparición de ingenieros que trabajan para una minera canadiense.
jue 29 enero 2026 02:32 PM
Balacera Culiacán
Autoridades federales buscan frenar la violencia en Sinaloa. (Foto: José Betanzos/Cuartoscuro )

Sergio Torres y Elizabeth Montoya Ojeda, diputados de Movimiento Ciudadano (MC) en Sinaloa, siguen graves tras el ataque armado del que fueron víctimas en Culiacán.

De acuerdo con Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional del partido naranja, Torres está en terapia intensiva y Montoya perdió un ojo como consecuencia de la agresión.

Durante la plenaria con diputados y senadores de MC, Máynez envió sus oraciones para que los legisladores atacados salgan adelante.

"Nuestras oraciones están con Sergio y Elizabeth", dijo. En el evento estuvo acompañado por Dante Delgado, fundador de MC.

"Nos han comunicado que ambos fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas; en el caso de Sergio Torres, su intervención quirúrgica fue exitosa, y ahorita está en un estado delicado, estable'', expuso Máynez.

''En el caso de nuestra compañera Elizabeth, ha estado consciente, fue sometida a una intervención importante, perdió un ojo", agregó.

El dirigente naranja exigió que autoridades federales den con los responsables del ataque.

Llegan militares a Sinaloa

Ante los hechos de violencia registrados en las últimas semanas en Sinaloa, la Secretaría de la Defensa Nacional envió este jueves a 1,600 de sus elementos para inhibir a los delincuentes.

Entre los integrantes de la Defensa desplegados hay 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales. En cuatro aeronaves, se les llevó a Culiacán y Mazatlán, las principales ciudades de Sinaloa.

Los militares llevarán a cabo tareas de disuasión, prevención y patrullajes, en apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

El despliegue ocurre a 24 horas del atentado contra los diputados de MC y en medio de la búsqueda de al menos 10 ingenieros que desaparecieron en Concordia cuando realizaban trabajos para una minera canadiense.

Decenas de homicidios se registraron en las primeras semanas de enero en Sinaloa, entidad que cerró el 2025 con cifras elevadas de asesinatos por la guerra entre facciones criminales.

La disputa entre ''Mayitos'' y ''Chapitos'' ha dejado cientos de muertos y desaparecidos en Sinaloa desde 2024. El conflicto inició tras la captura de Ismael Zambada, quien acusó a Joaquín Guzmán López de haberlo engañado para secuestrarlo.

