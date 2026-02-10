Mineros de Sinaloa fueron confundidos con integrantes de "Los Mayitos", informa Harfuch

Este lunes, la Fiscalía General de la República comunicó que cinco cuerpos localizados en un predio de la localidad El Verde, Concordia, fueron identificados, y que otros cinco cuerpos fueron encontrados en el mismo lugar.

“Lo anterior fue posible derivado del trabajo llevado a cabo por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales, en el sitio mencionado, donde fueron hallados otros cinco cuerpos, en los que se trabaja en su identificación”, indicó.

El secretario de Seguridad aclaró que no se tiene información sobre si la minera canadiense ha presentado denuncias por actos de corrupción.

“No habíamos tenido previamente una denuncia o queja de que hubieran sido extorsionados o de que hubiera sido alguno de los integrantes de esta empresa molestado por algún grupo delincuencial, no lo teníamos registrado”, señaló.

