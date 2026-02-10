Mineros de Sinaloa fueron confundidos con integrantes de "Los Mayitos", informa Harfuch

Sheinbaum pide medir desapariciones en su "justo término"
Ante el crecimiento de desapariciones, reportado por la organización México Evalúa, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió medir el fenómeno en su "justo término" y explicó que la plataforma que contabiliza las ausencias presenta ciertas fallas.
"Ellos basan sus resultados en la plataforma, pero la plataforma tiene muchos problemas. Nuestro objetivo no es ni esconder ni cerrar, queremos transparencia absoluta en todo esto porque el fenómeno de la desaparición a todos debe preocuparnos, pero hay que medir las cosas en su justo término", indicó.
De acuerdo con el análisis "Violencia en México, 2015-2025: análisis de los datos y propuestas para la paz" de la organización México Evalúa, en la última década hubo un incremento de 213% en el reporte de desapariciones. En 2015 se presentaron 4,114, mientras que en 2022 fueron 12,872.
La presidenta ofreció que se explicara cuántos de los registros tienen irregularidades.
"Cuántos de los registros tienen información completa de esos registros que tienen información completa, si tienen carpetas de investigación, y cuántos de esos registros ya se encontraron a las personas, porque en la plataforma no viene cuántas personas se han encontrado a partir del registro completo que viene ahí. Entonces, toda esa información la vamos a presentar", comentó.