Mineros de Sinaloa fueron confundidos con integrantes de "Los Mayitos", informa Harfuch

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que cuatro detenidos de "Los Chapitos" afirmaron que confundieron a los mineros con miembros de un grupo rival.
mar 10 febrero 2026 08:56 AM
El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que habrá más detenidos por la privación ilegal de la libertad de los mineros. (Foto: Presidencia de México.)

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la privación de la libertad de 10 mineros en Concordia, Sinaloa, ocurrió porque presuntamente fueron confundidos con miembros de "Los Mayitos".

“Con las primeras detenciones que realizó el Ejército de cuatro personas, presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad, lo que mencionan es que fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico”, explicó en la conferencia matutina.

El 23 de enero, 10 mineros empleados en la minera canadiense Vizsla Silver Corp. fueron secuestrados.

Según el secretario de Seguridad, los detenidos pertenecen a la célula de "Los Chapitos" y presuntamente confundieron a los mineros con miembros de su grupo rival, "Los Mayitos".

“Como sabemos la lucha entre ellos es entre ‘Chapitos’ y ‘Mayitos’. Estos sujetos que fueron detenidos son de la célula de los Chapitos”, detalló.ó.

García Harfuch informó que las investigaciones continúan y que habrá más detenidos relacionados con la privación ilegal de los mineros y su homicidio.

Este lunes, la Fiscalía General de la República comunicó que cinco cuerpos localizados en un predio de la localidad El Verde, Concordia, fueron identificados, y que otros cinco cuerpos fueron encontrados en el mismo lugar.

“Lo anterior fue posible derivado del trabajo llevado a cabo por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales, en el sitio mencionado, donde fueron hallados otros cinco cuerpos, en los que se trabaja en su identificación”, indicó.

El secretario de Seguridad aclaró que no se tiene información sobre si la minera canadiense ha presentado denuncias por actos de corrupción.

“No habíamos tenido previamente una denuncia o queja de que hubieran sido extorsionados o de que hubiera sido alguno de los integrantes de esta empresa molestado por algún grupo delincuencial, no lo teníamos registrado”, señaló.

Sheinbaum pide medir desapariciones en su "justo término"

Ante el crecimiento de desapariciones, reportado por la organización México Evalúa, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió medir el fenómeno en su "justo término" y explicó que la plataforma que contabiliza las ausencias presenta ciertas fallas.

"Ellos basan sus resultados en la plataforma, pero la plataforma tiene muchos problemas. Nuestro objetivo no es ni esconder ni cerrar, queremos transparencia absoluta en todo esto porque el fenómeno de la desaparición a todos debe preocuparnos, pero hay que medir las cosas en su justo término", indicó.

De acuerdo con el análisis "Violencia en México, 2015-2025: análisis de los datos y propuestas para la paz" de la organización México Evalúa, en la última década hubo un incremento de 213% en el reporte de desapariciones. En 2015 se presentaron 4,114, mientras que en 2022 fueron 12,872.

La presidenta ofreció que se explicara cuántos de los registros tienen irregularidades.

"Cuántos de los registros tienen información completa de esos registros que tienen información completa, si tienen carpetas de investigación, y cuántos de esos registros ya se encontraron a las personas, porque en la plataforma no viene cuántas personas se han encontrado a partir del registro completo que viene ahí. Entonces, toda esa información la vamos a presentar", comentó.

