Colima, el único estado donde los homicidios son la quinta causa de muerte para las mujeres

El fin de semana pasado causó conmoción el asesinato de dos mujeres en Colima, ambas familiares del secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
mar 03 febrero 2026 05:15 PM
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ninguna otra entidad federativa en el país registró los homicidios entre las principales causas de muerte de las mujeres. (Cuartoscuro)

Los homicidios son un lastre en Colima. El estado enfrenta niveles de violencia tan elevados que los asesinatos figuran entre las principales causas de muerte tanto para hombres como para mujeres.

Para ellos, los homicidios fueron la principal causa de muerte en 2024, mientras que para las mujeres, ocuparon el quinto lugar. Colima fue el único estado del país en el que los asesinatos figuraron entre las principales causas de defunción también para las mujeres.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ninguna otra entidad federativa en el país registró los homicidios entre las principales causas de muerte de las mujeres. Sin embargo, al desglosar las cifras por grupos de edad, se observa que para las mujeres de 15 a 34 años, los homicidios ocuparon la segunda causa de muerte a nivel nacional.

Estas son las cifras más recientes disponibles. En cuanto a 2025, los datos publicados hasta el momento corresponden solo al primer semestre. Entre enero y junio, los homicidios dejaron de estar entre las cinco principales causas de muerte para las mujeres, situándose en el quinto lugar general.

En 2024, Colima fue el segundo estado del país con la tasa más elevada de muertes. Registró 814 defunciones por cada 100,000 habitantes. Y ocupó el primer sitio con la tasa más alta de homicidios: 121.3 por cada 100,000 habitantes.

Pero el estado quedó atrás en los decesos ocurridos por las enfermedades del corazón, la primera causa de fallecimiento a nivel nacional; es el noveno con más muertes por diabetes mellitus y el cuarto en cuanto a tumores malignos.

690 personas que residían en Colima murieron a causa de homicidio en 2024. De ellas, 100 eran mujeres.

La madrugada del sábado pasado se registró el asesinato a balazos de dos mujeres, ambas familiares del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y de Felipe Delgado, diputado federal del Partido Verde de México (PVEM).

El homicidio de María Eugenia Delgado, tía de los funcionarios, de 72 años, y de su hija Sheila Amezcua, de 49 años, ocurrió en su hogar, en la capital de Colima.

Las autoridades informaron que los asesinatos son investigados como feminicidios. Además, señalaron que tres de los presuntos responsables fueron abatidos la tarde del sábado en un supuesto enfrentamiento con elementos de seguridad que se encontraban realizando las investigaciones sobre el caso.

"Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas en su domicilio”, escribió el secretario en redes sociales.

