Fractura de Morena en Campeche: diputados rompen con Layda Sansores

De acuerdo con los legisladores, la gobernadora presionó para que se aprobara la iniciativa y algunos acusaron que eran víctimas de persecución política.

En tribuna, Jiménez Gutiérrez afirmó que la dignidad no se negocia y que la transformación no se construye con persecución.

“Sí se puede hacer política compañeras y compañeros sin traicionar a nuestros principios. Hoy no es tiempo ya de ambigüedades ni de medias verdades, es tiempo de carácter, de mucho, mucho, mucho carácter para resistir la presión, carácter para resistir las presiones, para sostener los principios, para no claudicar cuando el camino se vuelve incómodo. Son tiempos de transformación, donde la dignidad no se negocia”, dijo.

Como parte de las divisiones en Morena, Jiménez Gutiérrez perdió la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso y sustituido por el legislador de Movimiento Ciudadano, Paul Arce Ontiveros.

Los legisladores también restauraron la figura del fuero para protegerse ante una posible arbitrariedad del gobierno de Sansores, ello luego de que presuntamente al exterior del Congreso policías ministeriales cercaron los alrededores.

