Estados

Fractura de Morena en Campeche: diputados rompen con Layda Sansores

Diez de los 16 legisladores de Morena acusaron presión y persecución política de la gobernadora debido a que no avalaron aprobar un endeudamiento por 1,000 mdp.
mar 03 febrero 2026 05:00 PM
Campeche
Como parte de las divisiones en Morena, José Antonio Jiménez Gutiérrez también fue perdió la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro.)

En Campeche, Morena se fracturó. Diez de los 16 diputados de la fracción legislativa rompieron con la gobernadora morenista Layda Sansores, a quien acusan de persecución política y para evitar ser detenidos, restauraron el fuero constitucional.

El conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo se debe a la iniciativa de Ley de Ingresos 2026, en la que se planteaba contratar deuda pública por 1,000 millones de pesos, pero el presidente del Congreso, José Antonio Jiménez Gutiérrez, informó que se analizaría la propuesta enviada por Sansores en busca de alternativas para evitar contraer deuda.

De acuerdo con los legisladores, la gobernadora presionó para que se aprobara la iniciativa y algunos acusaron que eran víctimas de persecución política.

En tribuna, Jiménez Gutiérrez afirmó que la dignidad no se negocia y que la transformación no se construye con persecución.

“Sí se puede hacer política compañeras y compañeros sin traicionar a nuestros principios. Hoy no es tiempo ya de ambigüedades ni de medias verdades, es tiempo de carácter, de mucho, mucho, mucho carácter para resistir la presión, carácter para resistir las presiones, para sostener los principios, para no claudicar cuando el camino se vuelve incómodo. Son tiempos de transformación, donde la dignidad no se negocia”, dijo.

Como parte de las divisiones en Morena, Jiménez Gutiérrez perdió la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso y sustituido por el legislador de Movimiento Ciudadano, Paul Arce Ontiveros.

Los legisladores también restauraron la figura del fuero para protegerse ante una posible arbitrariedad del gobierno de Sansores, ello luego de que presuntamente al exterior del Congreso policías ministeriales cercaron los alrededores.

Campeche desmiente persecución política

El gobierno de Campeche desmintió una persecución política contra los legisladores y rechazó que hubiera intención de detener al diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez.

“No hubo persecución ni operativo para detener legisladores. La Fiscalía General del Estado aclaró que la presencia de personal en las inmediaciones del Congreso no correspondió a ninguna diligencia ministerial, sino a recorridos de vigilancia preventiva, actividad habitual, y que las unidades se detuvieron momentáneamente en la zona sin que existiera orden de aprehensión o diligencia”, informó el gobierno de Sansores.

También se calificó como “un retroceso” la restitución del fuero porque no es congruente con la “línea pública de la transformación a nivel nacional”.

“La postura del Gobierno del Estado es clara: no a la reinstalación del fuero; sí a la rendición de cuentas”, agrega el comunicado del gobierno estatal.

Sheinbaum llama a la serenidad

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los legisladores a mantener la serenidad.

“A todos en Campeche, serenidad y paciencia. A todas y todos, paz y amor”, dijo este lunes en su conferencia matutina.

