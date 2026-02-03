Fractura de Morena en Campeche: diputados rompen con Layda Sansores

En Campeche, Morena se fracturó. Diez de los 16 diputados de la fracción legislativa rompieron con la gobernadora morenista Layda Sansores, a quien acusan de persecución política y para evitar ser detenidos, restauraron el fuero constitucional.
El conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo se debe a la iniciativa de Ley de Ingresos 2026, en la que se planteaba contratar deuda pública por 1,000 millones de pesos, pero el presidente del Congreso, José Antonio Jiménez Gutiérrez, informó que se analizaría la propuesta enviada por Sansores en busca de alternativas para evitar contraer deuda.