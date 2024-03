Máynez acusa a Sansores de crisis en Campeche; sigue con señalamientos en spots

La semana pasada, Manuel Añorve, quien busca reelegirse como senador del PRI, aseguró que denunciará a Álvarez Máynez por difamación, debido a que en su spot dirigido a Guerrero es señalado de saquear Acapulco cuando fue presidente municipal.

Además, los partidos Morena y PRI impugnaron los spots de MC de los estados Campeche, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Puebla y Guanajuato.

El instituto electoral ordenó bajar el spot de Guerrero y sustituirlo para no señalar a Añorve. Hizo lo mismo con el promocional de Guanajuato, donde Álvarez Máynez acusaba a Ricardo Sheffield, quien busca ser senador por Morena, de enriquecimiento indebido.

El partido oficialista, Morena, también impuso una queja contra los 35 spots del aspirante naranja, pero ésta fue desechada por el INE.

"Me quieren bajar los spots porque digo que los gobernadores de Morena están traicionando su palabra de no mentir, no robar y no traicionar. Lo voy a seguir diciendo", ha declarado el candidato de Movimiento Ciudadano.