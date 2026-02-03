Se inauguró el último tramo del Tren Insurgente, que va desde la CDMX a Toluca en un recorrido aproximado de una hora. Cientos de usuarios abarrotaron la estación Observatorio con el objetivo de recorrer esta obra que tardó tres administraciones desde su planeación hasta su término.
Hasta 100 pesos por viaje, estos son los horarios y precios para subir al Tren Insurgente
Debido a la saturación de pasajeros, el Tren Insurgente dio a conocer a través de su cuenta de 𝕏 los horarios actualizados para que los pasajeros los tengan en cuenta y planeen su viaje con anticipación.
Horarios del Tren Insurgente
De Lunes a viernes de 05:00 a 00:00 horas (h)
El primer tren sale de las estaciones Observatorio y Zinacantepec a las 05:00 h
El último tren sale de las estaciones Observatorio y Zinacantepec a las 05:00 h
Horarios del Tren Insurgente los Sábados
El primer tren sale de las estaciones Observatorio y Zinacantepec a las 06:00 h
El último tren saldrá de la estación Observatorio a las 00:00 h
El último tren saldrá de la estación Observatorio a las 23:00 h
Horarios del Tren Insurgente los domingos y días festivos de 07:00 a 00:00 h
El primer tren sale de las estaciones Observatorio y Zinacantepec a las 07:00 h
El último tren saldrá de la estación Observatorio a las 00:00 h
El último tren saldrá de la estación Zinacantepec a las 23:00 h
Estaciones del Tren Insurgente
Costo del pasaje
El gobierno de México destaca que el recorrido será de menos de una hora, contará con 20 trenes, un costo entre 15 y 100 pesos y tendrá conexión con las líneas 1 y 12 del STC Metro, 3 del Cablebús, al RTP, al Cetram Observatorio y a la terminal de autobuses Poniente.
Los precios del pasaje varían según el recorrido. Entre las cuatro estaciones ubicadas en el Estado de México, el costo es de 15 pesos. El traslado desde Santa Fe hacia cualquiera de esas estaciones implica un pago de 60 pesos. Si el viaje parte de una estación del Edomex con destino a Santa Fe, el costo adicional es de 45 pesos.
De Zinacantepec a Observatorio, la tarifa es de 100 pesos.
Toluca Centro a Observatorio: 90 pesos.
Metepec a Observatorio: 80 pesos.
Lerma a Observatorio: 70 pesos.
¿Quién fue la primera pasajera?
La inauguración del Tren Insurgente corrió a cargo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien realizó el recorrido de Santa Fe a Observatorio.
“Hoy es un muy buen día porque finalmente inauguramos todo el recorrido del Tren Toluca-Ciudad de México, inauguramos Santa Fe-Observatorio. Es una visión completamente distinta, no solamente es un tren que mueve desde Toluca hasta Ciudad de México, sino que además es una visión completamente distinta de recuperación del espacio público y de integrar a las zonas populares a un transporte de primer mundo".
"Es la visión del pasado frente a la visión de la transformación“, destacó el 2 de febrero en la Mañanera del Pueblo que se realizó en la Cineteca Nacional Chapultepec.