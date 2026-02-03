Hasta 100 pesos por viaje, estos son los horarios y precios para subir al Tren Insurgente

Debido a la saturación de pasajeros, el Tren Insurgente dio a conocer a través de su cuenta de 𝕏 los horarios actualizados para que los pasajeros los tengan en cuenta y planeen su viaje con anticipación.

Horarios del Tren Insurgente

De Lunes a viernes de 05:00 a 00:00 horas (h)

El primer tren sale de las estaciones Observatorio y Zinacantepec a las 05:00 h

El último tren sale de las estaciones Observatorio y Zinacantepec a las 05:00 h