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“Defenderemos a la presidenta hasta donde sea necesario, cueste lo que cueste”, dice gobernador de Nayarit

El gobernador Miguel Ángel Navarro expresó un respaldo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum y afirmó que su gobierno la defenderá ante críticas internas y presiones externas.
sáb 14 marzo 2026 05:47 PM
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El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, expresó este sábado su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que la defenderán “hasta donde sea necesario". (Foto: Captura de pantalla)

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, aseguró este sábado que respaldará a la presidenta Claudia Sheinbaum “hasta donde sea necesario, cueste lo que cueste”.

Durante la gira de Sheinbaum por Nayarit donde inauguró el Centro Libre para mujeres en Ixtlán del Río, el mandatario estatal afirmó que su postura responde a la necesidad de cerrar filas en torno al gobierno federal frente a un escenario complejo a nivel mundial.

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Señaló que las condiciones internacionales demandan fortaleza política y respaldo institucional hacia la presidenta.

“Las cosas no son fáciles, pero han mostrado la gran capacidad, el temple y la dignidad de la presidenta”, expresó Navarro ante asistentes y medios de comunicación.

Navarro Quintero sostuvo que el respaldo desde Nayarit no tiene busca solicitar apoyos federales, sino expresar apoyo político al proyecto encabezado por la mandataria.

“No le queremos pedir nada. Le queremos decir que estamos con usted”, dijo el gobernador ante la presidenta.

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El gobernador también criticó a quienes, dijo, utilizan la libertad de expresión para atacar al gobierno federal o descalificar a la presidenta y cuestionó a sectores que, según su visión, se escudan en instituciones para emitir ataques públicos.

“¿La libertad de qué? ¿De agredir a una mujer? ¿De decir vituperios públicos que agravian a todos los mexicanos?”, señaló.

En su mensaje, Navarro Quintero aseguró que la presidenta encabeza un proyecto político que rebasa partidos y que cuenta con amplio respaldo social. “Es líder nacional de un proyecto social que hoy tiene la aprobación del 80% de los mexicanos”, resaltó.

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El mandatario también vinculó el momento político nacional con un escenario internacional que, dijo, también exige defender la soberanía del país. Aludió a la relación con Estados Unidos y a las tensiones políticas recientes con el gobierno de Donald Trump.

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“Hay países muy cercanos que tienen un poderío militar sin precedentes, pero los mexicanos tenemos la mayor riqueza que es la dignidad y la defensa de nuestra soberanía”, expresó.

En ese contexto reiteró el respaldo a la mandataria federal. “Nosotros con la presidenta somos prudentes, pacientes y tolerantes, pero defenderemos a la presidenta hasta donde sea necesario, cueste lo que cueste”, concluyó el gobernador en su discurso ante la presidenta Sheinbaum.

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