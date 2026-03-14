“Defenderemos a la presidenta hasta donde sea necesario, cueste lo que cueste”, dice gobernador de Nayarit

Señaló que las condiciones internacionales demandan fortaleza política y respaldo institucional hacia la presidenta.

“Las cosas no son fáciles, pero han mostrado la gran capacidad, el temple y la dignidad de la presidenta”, expresó Navarro ante asistentes y medios de comunicación.

Navarro Quintero sostuvo que el respaldo desde Nayarit no tiene busca solicitar apoyos federales, sino expresar apoyo político al proyecto encabezado por la mandataria.

“No le queremos pedir nada. Le queremos decir que estamos con usted”, dijo el gobernador ante la presidenta.

El gobernador también criticó a quienes, dijo, utilizan la libertad de expresión para atacar al gobierno federal o descalificar a la presidenta y cuestionó a sectores que, según su visión, se escudan en instituciones para emitir ataques públicos.

“¿La libertad de qué? ¿De agredir a una mujer? ¿De decir vituperios públicos que agravian a todos los mexicanos?”, señaló.

En su mensaje, Navarro Quintero aseguró que la presidenta encabeza un proyecto político que rebasa partidos y que cuenta con amplio respaldo social. “Es líder nacional de un proyecto social que hoy tiene la aprobación del 80% de los mexicanos”, resaltó.