La SEP arrincona a la comida chatarra: así ganó 26 sentencias y limpió las cooperativas escolares en 2025

Mario Delgado, titular de la dependencia, dijo en un comunicado que el equipo jurídico de la SEP acudió a los juzgados para exponer, de forma personal y detallada, los argumentos que sustentan la legalidad y pertinencia de los lineamientos, lo que permitió explicar la relevancia de mantener a las escuelas libres de comida chatarra.

Agregó que actualmente hay "muy pocos casos" que siguen en litigio exclusivamente para efectos en universidades e instituciones de Educación Superior, por lo que ya fueron impugnados de manera inmediata y están a la espera de la resolución en los tribunales colegiados.

"El 86% de los planteles escolares ha eliminado la venta de comida chatarra en las cooperativas, lo que refleja el avance de una política pública que prioriza la salud y promueve estilos de vida sanos desde las aulas", dijo el funcionario federal.

Permiso para ir a tribunales

A finales de octubre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una contradicción de criterios 137/2025, entre tribunales colegiados, sobre el derecho de las escuelas a solicitar la suspensión provisional de lineamientos para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas en instituciones educativas.

En este proceso determinó que todas las escuelas del país tienen la posibilidad de suspender temporalmente la aplicación de las reglas que prohíben la venta y distribución de ciertos alimentos y bebidas dentro de los planteles, siempre y cuando puedan demostrar que estas normas les causan una afectación directa.

En septiembre de 2024, el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación la prohibición de la venta de productos procesados, empaquetados o con sellos de advertencia, como frituras, botanas y bebidas azucaradas, así como sanciones para las escuelas que incumplan con la norma.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Alimentación Escolar 2025 solo dos de cada 10 planteles ofreció productos chatarra en 2025.