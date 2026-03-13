Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Autoridades federales logran decomiso de 270 kilos de fentanilo en Colima... con información de la DEA

Con el operativo en el municipio de Villa de Álvarez se logró la incautación del equivalen a 14 millones de dosis de fentanilo y la detención de Yair “N”, un líder criminal buscado en Estados Unidos.
vie 13 marzo 2026 11:12 AM
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informa del decomiso de fentanilo en Colima
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó sobre el decomiso de fentanilo en Colima. (Foto: Presidencia de México)

Elementos de la Secretaría de Seguridad, el Ejército, Marina, Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía estatal aseguraron 270 kilogramos de fentanilo en el municipio de Villa de Álvarez, estado de Colima.

El operativo concluyó este jueves con la detención de seis hombres, entre ellos Yair Leobardo “N”, supuesto líder de un grupo criminal que tenía una orden de aprehensión en Estados Unidos.

Publicidad

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, explicó que se realizaron cateos en la zona a partir de información compartida a México por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Pero aseguró que solo elementos mexicanos realizaron el operativo, en conjunto con la policía estatal, tras confirmar los primeros indicios de la agencia estadounidense.

“Esta es una colaboración como muchas otras, no es un caso específico, es un intercambio constante de información con todas las agencias, pero principalmente con las instituciones del gabinete de seguridad”, explicó.

Para saber más

sheinbaum-trump-morena
México

"El flujo de fentanilo ha caído 56% en un año'', presume Trump a Congreso de EU

También fueron asegurados dos almacenes donde se resguardaba la droga. Ninguno funcionaba como laboratorio de producción de fentanilo, afirmó García Harfuch.

Los 270 kilos incautados equivalen a 14 millones de dosis de fentanilo y las autoridades celebraron que, con estas acciones, se impidió que fueran traficadas de manera ilegal.

“Es un aseguramiento importante porque, cuando se traduce en los millones de dosis que comentamos, lo que permite es eso, que no lleguen esos millones de dosis a nuestras calles, aquí en México, y le hagan daño a los jóvenes”, declaró Harfuch este viernes.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, agregó que el decomiso significó detener la comercialización ilícita de 125,000 dosis potencialmente letales.

“Un decomiso que significa cuidar la vida de nuestros jóvenes y de miles de personas más allá de nuestras fronteras”.

Publicidad

Tags

Fentanilo

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad