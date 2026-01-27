Autoridades detienen a operador del Tren Interoceánico por accidente

Exceso de velocidad

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que en el momento en que ocurrió el descarrilamiento del Tren Interoceánico, la locomotora viajaba a exceso de velocidad. En el punto que ocurrió el accidente se tenía autorizada una velocidad de 50 kilómetros por hora, pero viajaba a 65 kilómetros por hora.

Al presentar un dictamen de lo ocurrido el pasado 28 de diciembre con el Tren Interoceánico, la fiscal explicó que el tren llegó a velocidades de 111 kilómetros por hora en zonas rectas cuando la máxima era de 70 kilómetros por hora.

En su primer mensaje como fiscal general de la República, Ernestina Godoy presentó las primeras conclusiones del accidente del Tren Interoceánico, en el que murieron 14 personas.

Apuntó que no se encontraron daños en los componentes de la superestructura y subestructura ferroviaria, además no ese encontraron elementos de falla en la operación del tren.

“No se encontraron elementos con fallas que pudieran poner en riesgo la operación del tren según lo establecido en la normatividad correspondiente. Esto significa que el funcionamiento del tren era el adecuado, lo que abarca sus componentes, la operación de la máquina y su estado físico”, afirmó.

Además, confirmó que los frenos del tren servían, pues se identificó que en algunos momentos frenó totalmente.

“En tramos previo al lugar del siniestro el tren redujo su velocidad, lo que nos permitió conocer que el sistema de frenado funcionaba adecuadamente, incluso desde puntos en los que frenó a cero kilómetros por hora, en puntos coincidentes con las estaciones previas al lugar del siniestro. No obstante luego de haber frenado la velocidad del tren tuvo un incremento súbito debido a que el maquinista aceleró considerablemente hasta el lugar del siniestro”, detalló.

Acción penal

Godoy informó que se ejercería acción penal contra los responsables de los hechos en el descarrilamiento del tren.

“Derivado de lo anterior y a la luz de los hechos esta Fiscalía determinó ejercer acción penal. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General de la República y nuestros Ministerios Públicos llevan a cabo diversas diligencias y acciones por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas”, anunció.