Elementos federales y capitalinos detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo Echezuría Alcántara, alias “Nelson”, identificado como el principal operador del grupo criminal venezolano “Tren de Aragua” en territorio mexicano, junto con otros dos de sus colaboradores más cercanos.
Detienen en CDMX a “Nelson”, principal operador del Tren de Aragua en México
Elementos federales y capitalinos detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo Echezuría Alcántara, alias “Nelson”, identificado como el principal operador del grupo criminal venezolano “Tren de Aragua” en territorio mexicano, junto con otros dos de sus colaboradores más cercanos.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó a través de sus redes sociales que a Nelson se le relaciona con distintas actividades delictivas y es considerado autor intelectual y material de diversos feminicidios cometidos en México
En seguimiento a trabajos de investigación relacionados con la organización delictiva “Tren de Aragua”, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”,… pic.twitter.com/PHYbiAK9lu— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 4, 2025
Además, Nelson Arturo Echezuría Alcantara de 29 años, cuenta con ordenes de aprehensión por delitos como trata de personas. delincuencia organizada, narcomenudeo, homicidio, secuestro y extorsión, como parte de las actividades delictivas del Tren de Aragua.
Durante el operativo encabezado por elementos de la Guardia Nacional, Defensa, Marina y autoridades capitalinas, también fueron detenidos: Lucas Alberto Vielma Rojas de 37 años, identificado como brazo derecho de Nelson Arturo y a Marcos Gabriel Ortega Sotillo de 36 años, colaborador directo en la organización criminal. Los tres son de nacionalidad venezolana.
Durante su aseguramiento, a los tres integrantes de la organización criminal, se les decomisaron 92 dosis de marihuana, 44 dosis de cristal, 18 dosis de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la principal zona de operación de estos tres integrantes del Tren de Aragua eran los estados de Puebla, Morelos, Estado de México y en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco de la Ciudad de México.
Apenas en junio pasado, por sus tatuajes y otras labores de inteligencia, autoridades también ubicaron en Puebla a dos presuntos integrantes de la poderosa banda venezolana Tren de Aragua: Anderson, mejor conocido como ‘El Chaux’, de 30 años de edad, y Jeiner Alexis, ‘El Mechas’, de 23 años. Ambos de nacionalidad colombiana.