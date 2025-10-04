Detienen en CDMX a “Nelson”, principal operador del Tren de Aragua en México

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó a través de sus redes sociales que a Nelson se le relaciona con distintas actividades delictivas y es considerado autor intelectual y material de diversos feminicidios cometidos en México

En seguimiento a trabajos de investigación relacionados con la organización delictiva “Tren de Aragua”, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”,… pic.twitter.com/PHYbiAK9lu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 4, 2025

Además, Nelson Arturo Echezuría Alcantara de 29 años, cuenta con ordenes de aprehensión por delitos como trata de personas. delincuencia organizada, narcomenudeo, homicidio, secuestro y extorsión, como parte de las actividades delictivas del Tren de Aragua.

Durante el operativo encabezado por elementos de la Guardia Nacional, Defensa, Marina y autoridades capitalinas, también fueron detenidos: Lucas Alberto Vielma Rojas de 37 años, identificado como brazo derecho de Nelson Arturo y a Marcos Gabriel Ortega Sotillo de 36 años, colaborador directo en la organización criminal. Los tres son de nacionalidad venezolana.