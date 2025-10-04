Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Detienen en CDMX a “Nelson”, principal operador del Tren de Aragua en México

La principal zona de operación de esta célula criminal de origen venezolano se ubica en los estados de Puebla, Morelos, Estado de México y en varias alcaldías de la Ciudad de México.
sáb 04 octubre 2025 10:49 AM
Tren-Aragua-CDMX.jpg
Nelson Arturo Echezuría Alcantara (al centro) está relacionado con diversos feminicidios, así como narcomenudeo, homicidio, secuestro y extorsión (SSyPC)

Elementos federales y capitalinos detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo Echezuría Alcántara, alias “Nelson”, identificado como el principal operador del grupo criminal venezolano “Tren de Aragua” en territorio mexicano, junto con otros dos de sus colaboradores más cercanos.

Publicidad

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó a través de sus redes sociales que a Nelson se le relaciona con distintas actividades delictivas y es considerado autor intelectual y material de diversos feminicidios cometidos en México

Además, Nelson Arturo Echezuría Alcantara de 29 años, cuenta con ordenes de aprehensión por delitos como trata de personas. delincuencia organizada, narcomenudeo, homicidio, secuestro y extorsión, como parte de las actividades delictivas del Tren de Aragua.

Te puede interesar:

Nominado presidencial republicano, ex estadounidense El presidente Donald Trump observa cómo el ex EE. UU. La representante de Hawái Tulsi Gabbard habla en un mitin de campaña en el Greensboro Coliseum el 22 de octubre de 2024 en Greensboro, Carolina del Norte. A falta de 14 días para el día de las elecciones, Trump continúa recorriendo el país haciendo campaña para volver al cargo.
Internacional

El Tren de Aragua, la "banda de inmigrantes" a la que Trump promete erradicar

Durante el operativo encabezado por elementos de la Guardia Nacional, Defensa, Marina y autoridades capitalinas, también fueron detenidos: Lucas Alberto Vielma Rojas de 37 años, identificado como brazo derecho de Nelson Arturo y a Marcos Gabriel Ortega Sotillo de 36 años, colaborador directo en la organización criminal. Los tres son de nacionalidad venezolana.

Publicidad

Durante su aseguramiento, a los tres integrantes de la organización criminal, se les decomisaron 92 dosis de marihuana, 44 dosis de cristal, 18 dosis de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Lee más:

tren-aragua.png
Estados

Autoridades detienen a dos integrantes del Tren de Aragua en Puebla

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la principal zona de operación de estos tres integrantes del Tren de Aragua eran los estados de Puebla, Morelos, Estado de México y en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco de la Ciudad de México.

Apenas en junio pasado, por sus tatuajes y otras labores de inteligencia, autoridades también ubicaron en Puebla a dos presuntos integrantes de la poderosa banda venezolana Tren de Aragua: Anderson, mejor conocido como ‘El Chaux’, de 30 años de edad, y Jeiner Alexis, ‘El Mechas’, de 23 años. Ambos de nacionalidad colombiana.

Publicidad

Tags

Omar García Harfuch Seguridad nacional Seguridad CDMX

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad