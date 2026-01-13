Seis personas ligadas al Tren de Aragua son detenidas en la CDMX

A raíz de una investigación sobre esta organización, las autoridades localizaron varios domicilios vinculados a una mujer identificada como responsable de explotación sexual, distribución de narcóticos y control de mujeres víctimas, además de actuar como enlace con un grupo delictivo local.

Tras la vigilancia de elementos de seguridad a estos inmuebles en la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Venustiano Carranza, un juez de control autorizó la intervención de las viviendas, lo que resultó en la detención de Lesli “N” y otras cuatro personas.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron dosis de metanfetamina, marihuana, teléfonos celulares, un arma de fuego corta, dinero en efectivo, equipos de cómputo y una libreta con una lista de nombres vinculados al cobro de piso a trabajadoras sexuales en distintas zonas de la ciudad.

En un segundo operativo, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Bryan “N”, considerado operador financiero de la organización. Este individuo también facilitaba viviendas para el resguardo de integrantes del grupo criminal y para albergar a mujeres de nacionalidad extranjera.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal. Los inmuebles intervenidos fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.

En febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Tren de Aragua como una Organización Terrorista Extranjera y como Terroristas Globales Especialmente Designados.