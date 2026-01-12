Gobernador de San Luis veta polémica ''Ley Esposa''; ''no queremos legislación a modo'', dice

La polémica ''Ley Esposa'' se aprobó en el Congreso estatal en diciembre.
"Les queremos decir que vamos a ejercer nuestro derecho al veto, vamos a regresar la ley para que sea revisada por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) y por parte de la Cámara de Diputados'', dijo Gallardo en un video.
"La vamos a vetar, vamos a echarla para atrás nuevamente, para que sea revisada, y para que sea modificada, porque no queremos por ahí que anden diciendo que se están haciendo leyes a modo, ni que se están poniendo candidatos a modo, porque eso lo usa la Oposición. Lo hace para estar tratando de denigrar el trabajo que estamos haciendo", agregó.
El gobernador aseguró que él no propuso dicha ley. También dijo que no importa con quién se contienda en 2027, su partido, el Verde Ecologista, se quedará con el gobierno.
"El Partido Verde no necesita ninguna ley, va a ganar en el 2027, con hombres, con mujeres, tenemos muchos candidatos, y no necesitamos ninguna ley, por eso, estamos ejerciendo el derecho al veto", dijo.
La ''Ley Esposa'' causó polémica en medio de las reformas internas en Morena para evitar que haya nepotismo en sus candidaturas -solas o en alianza-.
El Partido Verde es uno de los aliados de Morena a nivel nacional.
La dirigencia nacional de Morena ya había anunciado que presentaría acciones de inconstitucionalidad en contra de la legislación que hoy se vetó.