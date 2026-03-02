Publicidad

Arrancan pagos de Mujeres con Bienestar en marzo 2026

Las mujeres mexiquenses recibirán el apoyo a partir de este lunes 2 de marzo, por lo que deben estar atentas a los avisos oficiales. Hay algunas que ya no recibirán el depósito.
lun 02 marzo 2026 04:15 PM
Cuándo depositan Mujeres con Bienestar en el Edomex y quiénes reciben el pago los primeros días de marzo
Las beneficiarias del programa estatal recibirán los depósitos a partir de este lunes 2 de marzo. (Foto: Gobierno del Edomex)

El secretario de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, informó que este lunes 2 de marzo arrancan los pagos a las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar, al mismo tiempo que solicitó estar atentas a los canales oficiales para conocer en qué fecha estarán recibiendo su pago de 2,500 pesos bimestrales por un periodo de hasta dos años.

Además, el funcionario estatal agradeció a quienes ya recibieron su apoyo por este tiempo y con ello, poder apoyar a más mujeres de escasos recursos, para que tengan acceso a servicios médicos, entre otros.

¿Quiénes reciben el pago el 2 de marzo?

Juan Carlos González Romero informó en su cuenta de Facebook que las mujeres beneficiarias cuyo primer apellido inicien con las letras A,B y C recibirán su depósito a partir de este lunes 2 de marzo. Se pide a las mujeres que estén atentas a los canales oficiales para conocer el resto del calendario oficial.

El gobierno mexiquense informó que para este 2026 se incorporarán a 500 mil mujeres mexiquenses que ya tienen un número de folio y que se encuentran en lista de espera; gracias a la rotación de usuarias y a un presupuesto autorizado de más de 9 mil 749 millones de pesos, el programa logrará atender a un padrón activo de 700 mil beneficiarias de manera simultánea.

“Gracias a la comprensión de las que ya fueron beneficiarias, garantizaremos que el programa sea sostenible y continúe creciendo. Cada mujer empoderada que cumple su ciclo, abre la puerta a otra mujer que necesite el apoyo”, explicó el secretario del Bienestar.

¿Quiénes ya no recibirán el apoyo?

Desde el 19 de febrero entraron nuevas reglas de operación del programa que será exclusivo para mujeres de 18 a 59 años que vivan en el Estado de México, estén en situación de pobreza y no cuenten con seguridad social. Las mujeres que tengan entre 60 y 64 años ya no estarán en este padrón estatal, pues serán cobijadas por la pensión federal “Mujeres Bienestar”.

Las medidas se tomaron para evitar que los apoyos se dupliquen y lograr que lleguen a quienes más lo necesitan, de acuerdo con lo estipulado por las autoridades mexiquenses.

Las mujeres que ya recibieron el apoyo se darán de baja automáticamente si:

  • Cumple 1 año en el programa (si vive en zona urbana).
  • Cumple 2 años en el programa (si vive en zona rural).
  • Recibe un máximo de seis apoyos económicos.
  • Alcanza los 60 años de edad.
En caso de que exista alguna duda, se recomienda ingresar a la página oficial del programa: https://mujeresconbienestar.gob.mx/

Llamar a los siguientes números telefónicos con el objetivo de aclarar dudas respecto al manifiesto de permanencia o algún otro documento: 722-940-91-90722-94-09-191

Se debe tener la CURP a la mano para aclarar la duda que se tenga.

