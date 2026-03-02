Cuándo depositan Mujeres con Bienestar en el Edomex y quiénes reciben el pago los primeros días de marzo

¿Quiénes reciben el pago el 2 de marzo?

Juan Carlos González Romero informó en su cuenta de Facebook que las mujeres beneficiarias cuyo primer apellido inicien con las letras A,B y C recibirán su depósito a partir de este lunes 2 de marzo. Se pide a las mujeres que estén atentas a los canales oficiales para conocer el resto del calendario oficial.

El gobierno mexiquense informó que para este 2026 se incorporarán a 500 mil mujeres mexiquenses que ya tienen un número de folio y que se encuentran en lista de espera; gracias a la rotación de usuarias y a un presupuesto autorizado de más de 9 mil 749 millones de pesos, el programa logrará atender a un padrón activo de 700 mil beneficiarias de manera simultánea.

“Gracias a la comprensión de las que ya fueron beneficiarias, garantizaremos que el programa sea sostenible y continúe creciendo. Cada mujer empoderada que cumple su ciclo, abre la puerta a otra mujer que necesite el apoyo”, explicó el secretario del Bienestar.

¿Quiénes ya no recibirán el apoyo?

Desde el 19 de febrero entraron nuevas reglas de operación del programa que será exclusivo para mujeres de 18 a 59 años que vivan en el Estado de México, estén en situación de pobreza y no cuenten con seguridad social. Las mujeres que tengan entre 60 y 64 años ya no estarán en este padrón estatal, pues serán cobijadas por la pensión federal “Mujeres Bienestar”.