EU sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a “El Marro”

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostiene que esa organización criminal perjudica a empresas estadounidenses y causa importantes pérdidas de ingresos para el Gobierno de México.
mié 17 diciembre 2025 02:29 PM
Aseguramiento Huachicol Tijuana
En la disputa por el territorio y mercado de huachicol, el CSRL ha contribuido en la violencia que afecta a Guanajuato. (Foto: Omar Martínez Noyola/Cuartoscuro.)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), sancionó al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y al líder de esa organización criminal, José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro".

"Todos los bienes e intereses en bienes de las personas bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, también se bloquean todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más de una o más personas bloqueadas", dice el comunicado sobre las sanciones.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, con sus actividades delictivas como el robo de hidrocarburos el cártel perjudica a empresas estadounidenses.

“Las actividades del CSRL contribuyen a un mercado negro de energía transfronterizo que proporciona una importante fuente de ingresos para las organizaciones criminales mexicanas, al tiempo que perjudica a las empresas estadounidenses legítimas de petróleo y gas natural y causa importantes pérdidas de ingresos para el Gobierno de México”, informó en una tarjeta.

Sobre el grupo delictivo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que una de las principales actividades de esa organización es el robo de combustible y petróleo, lo que desató una guerra con el CJNG en una zona llamada “Triangulo de la Bermuda”, un conjunto de municipios en Guanajuato en donde esta localizada una refinería y muchos oleoductos de Pemex

“El violento conflicto entre el CSRL y el notorio terrorista mexicano Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del combustible y petróleo en Guanajuato lo ha hecho uno de los estados más peligrosos de México”, destaca.

El Cártel de Santa Rosa de Lima mantiene alianzas con el Cartel del Golfo y el Cartel de Sinaloa, los cuales en febrero pasado fueron designados por los Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera.

“El CSRL también ha reclutado exmilitares y paramilitares colombianos para operar en Guanajuato, en medio de su lucha contra el CJNG”, agrega.

El robo de hidrocarburos no es la única actividad criminal del Cártel Santa Rosa de Lima, también ha incurrido en narcotráfico, incluido tráfico de heroína hacia los Estados Unidos.

Sobre el líder de la organización, el Departamento del Tesoro refiere que aún en prisión sigue activo en actividades del Cártel.

“A pesar de haber sido arrestado, 'El Marro' sigue activo en el CSRL desde dentro de la prisión, enviando instrucciones y órdenes para sus colaboradores a través de sus abogados y miembros de su familia”, refiere.

"El Marro" fue sentenciado en 2022 a 60 años de prisión tras ser declarado culpable de secuestro, aunque todavía tiene acusaciones pendientes por crimen organizado, lavado de dinero, extracción ilegal de combustible e intento de homicidio.

