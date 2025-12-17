EU sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a “El Marro”

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), sancionó al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y al líder de esa organización criminal, José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro".
"Todos los bienes e intereses en bienes de las personas bloqueadas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, también se bloquean todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más de una o más personas bloqueadas", dice el comunicado sobre las sanciones.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, con sus actividades delictivas como el robo de hidrocarburos el cártel perjudica a empresas estadounidenses.