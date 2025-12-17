EU sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a “El Marro”

“Las actividades del CSRL contribuyen a un mercado negro de energía transfronterizo que proporciona una importante fuente de ingresos para las organizaciones criminales mexicanas, al tiempo que perjudica a las empresas estadounidenses legítimas de petróleo y gas natural y causa importantes pérdidas de ingresos para el Gobierno de México”, informó en una tarjeta.

Sobre el grupo delictivo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que una de las principales actividades de esa organización es el robo de combustible y petróleo, lo que desató una guerra con el CJNG en una zona llamada “Triangulo de la Bermuda”, un conjunto de municipios en Guanajuato en donde esta localizada una refinería y muchos oleoductos de Pemex

“El violento conflicto entre el CSRL y el notorio terrorista mexicano Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del combustible y petróleo en Guanajuato lo ha hecho uno de los estados más peligrosos de México”, destaca.

Guanajuato es la entidad más violenta del país al concentrar el 11% de los homicidios dolosos registrados entre enero y noviembre de 2025.

El Cártel de Santa Rosa de Lima mantiene alianzas con el Cartel del Golfo y el Cartel de Sinaloa, los cuales en febrero pasado fueron designados por los Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera.