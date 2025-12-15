Publicidad

Estados

Jet privado se desploma cerca del Aeropuerto de Toluca; confirman 6 muertos tras el impacto

En la aeronave viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes; de manera preliminar, las autoridades reportan seis personas fallecidas.
lun 15 diciembre 2025 03:18 PM
Accidente jet privado Toluca
Se desplomó una aeronave en San Pedro Totoltepec, cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, y activó un operativo de emergencia. (Mario Vazquez/AFP)

La tarde de este lunes 15 de diciembre se registró la caída de una aeronave en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades estatales en la comunidad de San Pedro Totoltepec, municipio de Toluca.

Protección Civil del Estado de México confirmó que se trató de un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que había salido de Acapulco con destino a Toluca. En la aeronave viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes. De manera preliminar, las autoridades reportan seis personas fallecidas.

Controlan incendio en San Pedro Totoltepec

De acuerdo con la información oficial, el incendio derivado del impacto ya fue controlado, y actualmente se realizan labores de enfriamiento y remoción en la zona del siniestro. La atención del incidente se lleva a cabo de forma coordinada a través del C5 Toluca, con la activación del Sistema de Comando de Incidentes.

En el operativo participan elementos de Bomberos, el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y el CRUM.

En redes sociales han circulado videos que muestran una densa columna de humo y fuego en un área industrial, donde se ubican bodegas y parques industriales, una zona que suele registrar alta afluencia de trabajadores y proveedores.

Investigan causa del siniestro

Las autoridades mantienen el área acordonada y continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente. Asimismo, hicieron un llamado a la población para no acercarse al lugar, permitir el paso de los cuerpos de emergencia y mantenerse informada a través de canales oficiales.

De acuerdo con un cálculo realizado con la herramienta de Google Maps, el punto del siniestro se localiza a aproximadamente 10 minutos en automóvil del Aeropuerto Internacional de Toluca, lo que da cuenta de la cercanía entre ambos puntos.

Información en desarrollo.

Toluca

