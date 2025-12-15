Protección Civil del Estado de México confirmó que se trató de un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que había salido de Acapulco con destino a Toluca. En la aeronave viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes. De manera preliminar, las autoridades reportan seis personas fallecidas.

Unidades de Emergencia atienden un accidente de una caída de avioneta en la calle Industria Automotríz y Miguel Alemán, Colonia San Pedro Totoltepec #Toluca



— C5 Estado de México (@C5Edomex) December 15, 2025

Controlan incendio en San Pedro Totoltepec

De acuerdo con la información oficial, el incendio derivado del impacto ya fue controlado, y actualmente se realizan labores de enfriamiento y remoción en la zona del siniestro. La atención del incidente se lleva a cabo de forma coordinada a través del C5 Toluca, con la activación del Sistema de Comando de Incidentes.

En el operativo participan elementos de Bomberos, el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), Seguridad Pública Municipal, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y el CRUM.

En redes sociales han circulado videos que muestran una densa columna de humo y fuego en un área industrial, donde se ubican bodegas y parques industriales, una zona que suele registrar alta afluencia de trabajadores y proveedores.

Se trata de un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco con destino a Toluca, en el que viajaban 8 pasajeros y 2 tripulantes. De manera preliminar, se registran 6 decesos. — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) December 15, 2025

Investigan causa del siniestro

Las autoridades mantienen el área acordonada y continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente. Asimismo, hicieron un llamado a la población para no acercarse al lugar, permitir el paso de los cuerpos de emergencia y mantenerse informada a través de canales oficiales.

De acuerdo con un cálculo realizado con la herramienta de Google Maps, el punto del siniestro se localiza a aproximadamente 10 minutos en automóvil del Aeropuerto Internacional de Toluca, lo que da cuenta de la cercanía entre ambos puntos.

