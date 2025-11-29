Publicidad

Estados

Mueren tres personas tras explosión de pirotecnia en taller clandestino

Las autoridades de Protección Civil de Nuevo León informaron sobre la situación de las personas heridas que también dejó el siniestro; sigue la búsqueda de más víctimas.
sáb 29 noviembre 2025 03:07 PM
incendio-pesqueria-nuevo-leon (1).jpg
Elementos de protección Civil de Nuevo León siguen con la búsqueda de más personas víctimas de la explosión de pirotecnia en el municipio de Pesquería. (Foto: Protección Civil Nuevo León)

Al menos tres personas murieron y seis más resultaron heridas en un incendio provocado por una explosión en una fábrica clandestina de pirotecnia en Nuevo León, informaron este sábado autoridades locales.

El siniestro ocurrió pasadas las 20:00 horas del viernes 28 de noviembre en la colonia Los Olmos, municipio de Pesquería, detalló Protección Civil de la entidad. Se registraron "dos fallecidos en el lugar, (y) uno en hospital", detalló un informe oficial de esa entidad difundido en redes sociales.

El incendio se desató en un "almacenamiento ilegal de pirotecnia" en una zona residencial, añadió el boletín, al detallar que cuatro casas fueron afectadas por las llamas. Vecinos de la zona capturaron imágenes que compartieron en redes sociales en donde se observan los juegos pirotécnicos sobre las viviendas afectadas.

Medios locales difundieron imágenes en las que se observan las viviendas afectadas, un par de ellas casi consumidas por el fuego. Las ondas expansiovas ocasionaron daños en al menos 20 viviendas de alrededor. Hasta la mañana de este sábado, los servicios de emergencia continuaban con labores de remoción.

El siniestro movilizó a distintos cuerpos de emergencia de Pesquería, municipio enclavado en la zona metropolitana de Monterrey, capital de Nuevo León.

incendio-pesqueria-nuevo-leon
Dos personas se abrazan mientras observan una casa donde se fabricaban fuegos artificiales clandestinos, luego de una explosión que dejó tres muertos y seis heridos, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. (Foto: AFP)

México ha registrado en los últimos años incidentes semejantes en distintos puntos del país. En diciembre de 2016, un estallido en unos talleres de pirotecnia de Tultepec, Estado de México, dejó más de 40 muertos.

escombros-explosion-pesqueria.jpeg
Los elementos de Protección Civil en Nuevo León siguen con trabajos en búsqueda de más víctimas mortales tras explosión en el municipio de Pesquería. (Foto: PC de Nuevo León)

