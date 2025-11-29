Mueren tres personas tras explosión de pirotecnia en taller clandestino

El siniestro ocurrió pasadas las 20:00 horas del viernes 28 de noviembre en la colonia Los Olmos, municipio de Pesquería, detalló Protección Civil de la entidad. Se registraron "dos fallecidos en el lugar, (y) uno en hospital", detalló un informe oficial de esa entidad difundido en redes sociales.

El incendio se desató en un "almacenamiento ilegal de pirotecnia" en una zona residencial, añadió el boletín, al detallar que cuatro casas fueron afectadas por las llamas. Vecinos de la zona capturaron imágenes que compartieron en redes sociales en donde se observan los juegos pirotécnicos sobre las viviendas afectadas.

Medios locales difundieron imágenes en las que se observan las viviendas afectadas, un par de ellas casi consumidas por el fuego. Las ondas expansiovas ocasionaron daños en al menos 20 viviendas de alrededor. Hasta la mañana de este sábado, los servicios de emergencia continuaban con labores de remoción.

El siniestro movilizó a distintos cuerpos de emergencia de Pesquería, municipio enclavado en la zona metropolitana de Monterrey, capital de Nuevo León.

Dos personas se abrazan mientras observan una casa donde se fabricaban fuegos artificiales clandestinos, luego de una explosión que dejó tres muertos y seis heridos, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. (Foto: AFP)

La actividad en estas fábricas en donde se utiliza pólvora para distintos artículos explosivos y fuegos artificiales, tanto legales como clandestinas, aumentan por las fiestas de fin de año.

México ha registrado en los últimos años incidentes semejantes en distintos puntos del país. En diciembre de 2016, un estallido en unos talleres de pirotecnia de Tultepec, Estado de México, dejó más de 40 muertos.