Autoridades cancelan desfile del 20 de noviembre en Uruapan

Las autoridades municipales señalaron que, tras los hechos violentos registrados en las últimas semanas, no existen condiciones de seguridad para realizar actos masivos, por lo que se priorizó la integridad de la población.

"Por respeto y responsabilidad se cancela el desfile del 20 de noviembre, priorizando la seguridad y tranquilidad de todas las familias uruapenses", informó el ayuntamiento en una publicación de Facebook.

La decisión refleja el ambiente de tensión que predomina en el municipio, considerado uno de los focos más conflictivos de Michoacán por la disputa entre grupos criminales y la constante violencia política.

En redes sociales se informó que la decisión fue tomada luego de que titulares de instituciones educativas acudieron a una reunión en Cabildo.

Carlos Manzo, como alcalde de Uruapán, también canceló los festejos del 15 y 16 de septiembre ante falta de condiciones para garantizar la seguridad de la población, después de que un agente de la policía municipal murió en un ataque armado la noche del 14 de septiembre.

“Ante la agresión de un grupo de delincuentes a nuestra policía municipal en estos momentos declaro LA CANCELACIÓN de las fiestas patrias, la noche del grito de independencia y el desfile del 16 de septiembre para salvaguardar a la ciudadanía”, publicó Carlos Manzo en Facebook.