Grupo élite del Ejército combate violencia en Michoacán con francotiradores y drones

Este cuerpo está integrado por elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales (CFE), antes llamado Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES), cuya meta es capturar o neutralizar a objetivos criminales sin causar bajas colaterales.

Como parte de la estrategia de seguridad en el estado, 180 integrantes de cuerpo de élite llegaron a Michoacán.

Su despliegue se realizó en cinco municipios: Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Tumbiscatío y La Huacana.

El despliegue de “Los Murciélagos” es parte del plan que realiza la Defensa desde noviembre pasado, que incluye alrededor de 2,000 elementos y cinco helicópteros de las Fuerzas Armadas.

El despliegue de los elementos es parte del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" y del Plan de Operaciones "Paricutín". (Foto: Secretaría de la Defensa Nacional)

Su especialización es el combate nocturno, de ahí el nombre de “Los Murciélagos”. Para sus actividades utilizan visores térmicos, drones y comunicación satelital encriptada.

“Los Murciélagos” son adiestrados en un centro de entrenamiento en Temamatla, Estado de México, y cuentan con seis batallones.

Su entrenamiento incluye operaciones de paracaidismo, combate cuerpo a cuerpo, reconocimiento espacial, artes marciales, así como técnicas de desarme y supervivencia en condiciones extremas.

Entre sus filas hay francotiradores que están preparados para neutralizar objetivos a larga distancia, elementos preparados para combates de montaña y especialistas en explosivos. Este cuerpo cuenta con equipo para detectar y desactivar minas, sistemas para bloquear naves no tripuladas y un sistema de videovigilancia en tiempo real.

El despliegue del cuerpo de élite es parte de Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras el clima de violencia que atraviesa esa entidad.