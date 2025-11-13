Grupo élite del Ejército combate violencia en Michoacán con francotiradores y drones

Municipios asediados por cárteles
Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán y La Huacana son cinco municipios asediados por cárteles como el Jalisco Nueva Generación, Caballeros Templarios, Los Valencia, La Familia Michoacana, Los Viagras, Cárteles unidos, Blancos de Troya, Cártel de Tepaltepec, Cártel del Camaleón y Los Caballeros de élite.
En el caso de Tepalcatepec, una población de 22,987 habitantes, hay presencia de organizaciones como los Caballeros Templarios, el CJNG, Los Valencia, La Familia Michoacana, Los Viagras, Cárteles Unidos, Blancos de Troya, Cártel de Tepalcatepec, Los Caballeros de Elite
En Buenavista, de los Caballeros Templarios, el CJNG, Los Viagras, Cárteles Unidos, Cártel de Tepalcatepec, La Tercera Hermandad, Cártel de Zicuirán, La Vieja Guardia, El Grupo de El Metro, Los Locos de la Sierra, Los Cinco del Cerro y La Resistencia.
En Apatzingán, donde viven 126,191 personas, hay operación de los Caballeros Templarios, el CJNG, Los Viagras, Cárteles Unidos y Blancos de Troya.
En La Huacana, una población con 30,627 personas, opera el Cártel del Camaleón.
Refuerzan seguridad en zona de limoneros
En Tierra Caliente también se reforzó la seguridad con el despliegue de 1,980 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.
La Defensa informó que se desplegaron patrullajes dentro de las huertas y caminos rurales, así como con el corredor comercial que está conectado con las empacadoras del tianguis de Apatzingán.
"La presencia en diversos municipios de la región de Tierra Caliente tiene el propósito de garantizar la tranquilidad de productores, comerciantes, trabajadores de empacadoras y familias michoacanas", informó la Defensa.
El despliegue de los elementos de seguridad forman parte del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" y en el Plan de Operaciones 'Paricutín', con los que se busca contener las extorsiones en la entidad así como los ataques y uso de explosivos.
"De forma permanente se realizan recorridos de seguridad y patrullajes de vigilancia a lo largo de la ruta que conecta las empacadoras con el tianguis limonero en Apatzingán, un corredor esencial para la economía regional. Esta estrategia integral complementa los patrullamientos en las huertas limoneras, para brindar mejores condiciones de seguridad a los trabajadores del campo y transportistas del gremio limonero", añadió.