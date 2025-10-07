¿No más "día cero"? El sistema Cutzamala rebasa 90% de su capacidad en octubre 2025

Almacenamiento récord en el Sistema Cutzamala

De acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del 6 de octubre de 2025, los porcentajes de almacenamiento quedan de la siguiente manera:

En la presa Villa Victoria el porcentaje de almacenamiento es de 94.26%

En la presa de Valle de Bravo el porcentaje de almacenamiento es de 93.31%

En la presa El Bosque el porcentaje de almacenamiento es de 91.620%

En total, el almacenamiento es de 93.10%. Este dato es el más alto registrado este 2025, lo que representa una mejora en el almacenamiento del agua que se distribuye. Sin embargo, aún no alcanza el 95.67% de almacenamiento de septiembre de 2016, de acuerdo con los datos disponibles de Conagua.

La imagen corresponde al 26 de enero de 2024 en donde se observa el muro de contención de la presa Villa Victoria, parte del sistema Cutzamala que recolecta agua para su distribución en el Valle de México. (Foto: Raquel Cunha/Reuters)

¿Llegará al 100% de almacenamiento?

Se prevé que en 2025 el Sistema Cutzamala alcance el 100% de su almacenamiento, ya que la temporada de lluvias —una de las más intensas en las últimas dos décadas— concluirá este octubre. Según estimaciones del gobierno del Estado de México, la temporada comenzó en mayo, con el mayor volumen de precipitaciones entre junio y septiembre.

¿Hace cuánto se llenó al 100%?

El Sistema Cutzamala alcanzó el 100% de almacenamiento en 2003, al acumular 782 millones de metros cúbicos, por lo que ya pasaron 22 años desde entonces.

Las presas que conforman el Sistema Cutzamala

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua recuerda que el suministro proviene de la cuenca alta del río Cutzamala, a través de siete presas distribuidas en Michoacán y el Estado de México.

En Michoacán se localizan Tuxpan y El Bosque; en el Estado de México están: Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo. Estas presas forman un sistema que permite abastecer a la Zona Metropolitana del Valle de México.