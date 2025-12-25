Detienen a siete personas por explosión en tienda de Hermosillo, Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que siete personas presuntamente implicadas en el incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre en la tienda Waldo's en Hermosillo, Sonora, fueron detenidas y presentadas ante un juez por diversos delitos culposos y omisiones.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que un juez penal liberó un total de 25 órdenes de aprehensión relacionadas con este hecho en el que al menos 23 personas fallecieron y decenas resultaron gravemente heridas.