Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Detienen a siete personas por explosión en tienda de Hermosillo, Sonora

La Fiscalía informó que fueron liberadas 25 órdenes de aprehensión por la explosión ocurrida en noviembre en una tienda Waldo’s, en el centro de Hermosillo
jue 25 diciembre 2025 02:23 PM
Zona Asegurada Waldos
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), la mayoría murió por inhalación de gases tóxicos. (Foto: Arturo Castro/ Cuartoscuro)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que siete personas presuntamente implicadas en el incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre en la tienda Waldo's en Hermosillo, Sonora, fueron detenidas y presentadas ante un juez por diversos delitos culposos y omisiones.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que un juez penal liberó un total de 25 órdenes de aprehensión relacionadas con este hecho en el que al menos 23 personas fallecieron y decenas resultaron gravemente heridas.

Publicidad

"Hasta el momento, se han cumplimentado siete órdenes de aprehensión por parte de la autoridad, para las cuales se han autorizado técnicas de investigación para ejecutarlas (cateos judiciales)", informó.

Lee más:

¿Quién es el dueño de Waldo’s y qué se sabe de la explosión en Hermosillo que dejó 23 muertos?
Empresas

¿Quién es el dueño de Waldo’s y qué se sabe del incendio que dejó 23 muertos en Hermosillo?

Asimismo, la fiscalía dio a conocer que la audiencia de formulación de imputación a la persona moral se llevará a cabo este sábado a las 17:00 horas, en Hermosillo, ante un Juez Oral Penal.

La citación para dicha audiencia correspondió al órgano jurisdiccional, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado brindó orientación a las víctimas para su debida atención y acompañamiento.

Publicidad

Cabe recordar que tras la explosión, el alcalde de Hermosillo, Antonio Aztiazarán, ordenó que las actividades por el día de muertos, como conciertos y bailes que se iban a realizar en el centro de esa ciudad, se cancelaron por respeto a las víctimas.

Te puede interesar:

Incencio-Hermosillo-Sonora
Estados

Explosión en tienda de Hermosillo, Sonora, deja 23 personas sin vida

En un principio la fiscalía, la mayoría de las personas fallecieron por inhalación de gases.

Publicidad

Tags

Hermosillo Hermosillo

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad