Homicida del alcalde Manzo fue “abatido” cuando ya estaba detenido, dice Bedolla

El mandatario también señaló que la Fiscalía estatal investiga cómo fue que el círculo cercano de seguridad de Manzo fue vulnerado la noche en que lo asesinaron.

"Si bien es cierto que el homicida fue abatido en el lugar, también hay que investigar en ese momento tenía ocho escoltas personales y 14 de Guardia Nacional (GN), en el momento de los hechos lamentables'', expresó Bedolla.

''Su equipo de seguridad más personal sí fue seleccionado por el presidente, y digamos que el segundo círculo inmediato de seguridad lo brindaba GN, entonces se está también en la línea de investigación revisando pericialmente qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad", expuso.

Autoridades de Michoacán indagan también sobre la célula criminal que planificó el ataque en contra del alcalde de Uruapan.

"La motivación del homicidio es muy importante, así como haber identificado al homicida que es menor de edad, desde el primer momento supimos que era menor de edad, y sino nos facilitó mucho que reclamaran el cuerpo sus familiares para identificarlo", dijo Bedolla.

Ciudadanos, funcionarios, estudiantes y comerciantes marcharon el viernes en Uruapan, Michoacán, para exigir justicia tras el homicidio del alcalde Carlos Manzo, fundador del Movimiento del Sombrero.

Los manifestantes también se pronunciaron en contra de las extorsiones y homicidios de los que son víctimas en la región michoacana, problemas con los que luchaba Manzo. También exigieron la renuncia del gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

"¡Grecia no estás sola!", gritaron los pobladores. "¡Fuera Bedolla, fuera Bedolla!", corearon. Videos que circulan en redes sociales muestran que la manifestación logró reunir a miles en las principales avenidas y plazas de Uruapan.

Carlos Manzo fue atacado a tiros el sábado 1 de enero cuando encabezaba un evento por el Día de Muertos. Aunque equipos de emergencia intentaron reanimarlo, perdió la vida en el lugar. Su agresor, un menor de edad, fue abatido en la escena.

Manzo formó parte en su momento de Morena, pero decidió tomar otro camino con su Movimiento del Sombrero y contender por la alcaldía de forma independiente. Así ganó en el 2024.

Grecia Quiroz, viuda de Manzo, rindió protesta como alcaldesa sustituta en el Congreso de Michoacán. Antes se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional.

En el Centro de Uruapan, frente a los cientos de manifestantes, Quiroz aseguró que no fue a Palacio Nacional a doblar las manos, sino a exigir justicia.

"Exigir que volvieran a ver a nuestro municipio... fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos saben en donde se encuentran'', dijo Quiroz en el evento.

La alcandesa sustituta aseguró que pidió a Ejecutivo federal que apoyen a Urupan para deshacerse de las extorsiones, las cuales son aplicadas por parte de criminales a transportistas, aguacateros, comerciantes...

"Vamos a seguir el legado de Carlos Manzo, y sabemos que él hablaba fuerte y claro, y vamos a seguir bajo esta firme condición, ténganlo por seguro", expresó Quiroz.

La viuda de Manzo aseguró que para frenar al Movimiento del Sombrero, los criminales tendrían que matar a todos sus integrantes.

"Tendrían que matarnos a todos los que estamos aquí para que esta lucha deje de caminar en las calles. No vamos a permitir que nadie vuelva a pisotear a los uruapenses, ni que ensangrenten más esta tierra", expresó.

"Quienes mandaron matar a Carlos Manzo no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable. En 2027 les vamos a dar ese voto de castigo, porque vamos a hacer valer la memoria de Carlos Manzo", aseguró.

En el 2027, Michoacán renovará su gubernatura, tras el mandato de Ramírez Bedolla.