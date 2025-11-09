Derrame tiñe de negro al río Pantepec y amenaza al ecosistema

Después de las lluvias torrenciales registradas el 9 y 10 de octubre, Pemex confirmó el 21 de octubre una fuga en el oleoducto Poza Rica–Madero, en el municipio de Álamo Temapache.

La fuga provocó un derrame masivo de crudo en el río Pantepec. Hasta el 1 de noviembre, se habían recuperado 2.7 millones de litros de hidrocarburo en al menos diez puntos del cauce y sus afluentes, el equivalente a más de una alberca olímpica de petróleo vertido sobre agua dulce.

El río Pantepec nace en Hidalgo, atraviesa Veracruz y desemboca en el Golfo de México. A su paso abastece de agua a comunidades enteras, como Tuxpan. (Foto: Cortesía Unbio)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el siniestro fue causado por un derrumbe derivado de las lluvias e inundaciones e informó que los agricultores afectados serían indemnizados, mientras que los pobladores recibirían apoyos por parte de Pemex.

Si bien el derrame fue controlado al 100% dos días después de que las autoridades lo confirmaron y a este miércoles 5 de noviembre Pemex informó que continúa realizando labores de remediación y recuperación de hidrocarburo en la zona del río Pantepec, la cual alcanzó un avance de 99%, la mancha de hidrocarburo continúa contaminando el agua y afectando la flora, la fauna y a las comunidades ribereñas que dependen del río para pescar, regar cultivos y abastecerse de líquido potable.

Zazueta sostuvo que el derrame pone en riesgo más de 150 especies animales y 400 variedades de flora endémica de la región.

El presidente de Unbio explicó que el río Pantepec, afluente del sistema del río Tuxpan, alberga una enorme diversidad biológica: peces endémicos como el Herichthys tepehua o mojarra tepehuana, nutrias de río, tortugas, anfibios, garzas, patos, iguanas, cangrejos y una gran variedad de insectos acuáticos, además de plantas ribereñas esenciales para el equilibrio ecológico.

“Muchos de estos animales quedaron atrapados bajo el agua y murieron. Otros intentaron escapar, pero el daño ya está hecho. Hoy, todo este ecosistema está en riesgo. Las comunidades reportan mortandad de peces, aves empetroladas, olor a gasolina en el aire y vegetación ennegrecida, sin que exista una autoridad que supervise o remedie el daño”, añadió.

En redes sociales, pobladores han evidenciado los daños ecológicos registrados tras el derrame de petroleo. (Foto: Cortesía Unbio)

Opacidad y silencio por parte de autoridades ambientales

Pese a los daños reportados, hasta la fecha ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ni la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) —encargada de regular las actividades del sector de hidrocarburos—, ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han informado o precisado los daños ambientales ocasionados por el derrame.

Ante ello, Zazueta exigió a la Profepa realizar una inspección técnica inmediata, transparentar los resultados, imponer sanciones a Pemex y activar un plan urgente de remediación ambiental con participación comunitaria.

“La Profepa debe hacer su trabajo. Debe estar en campo, protegiendo la fauna, la flora y la biodiversidad de Veracruz. Cada hora que pasa sin una acción efectiva significa más animales muertos y más familias afectadas”, declaró.

No podemos seguir tolerando que los derrames de la paraestatal se traten como simples accidentes. La biodiversidad mexicana está pagando un costo muy alto por la constante negligencia institucional" Enrique Zazueta, presidente Unbio.

Desde Greenpeace, Pablo Ramírez también criticó el silencio de la ASEA, dependencia que —dijo— solo emitió un comunicado el día del incidente y desde entonces no ha brindado información sobre el total del hidrocarburo derramado ni la magnitud del impacto ambiental.

“Sin transparencia, no puede haber reparación. No sabemos cuántos litros de petróleo se derramaron realmente. Lo preocupante es lo que no se recupera, lo que se infiltra en los suelos y en los mantos acuíferos. Hay muy poca información sobre el impacto real”, advirtió.

Ramírez subrayó que el daño ambiental y humano podría tener dimensiones mayores a las reportadas, recordando que “un solo barril de hidrocarburo puede contaminar hasta 80 millones de litros de agua”.

“La contaminación del agua subterránea es de las más difíciles de limpiar. Los efectos se prolongan y pueden afectar la salud de las comunidades por mucho tiempo”, agregó.