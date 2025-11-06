No solo Uruapan: los municipios en México enfrentan al crimen con déficit de policías, poco equipo y recursos

El crimen con más poder de fuego

El déficit de personal no es el único reto que enfrentan las corporaciones municipales o estatales, también operan sin el equipamiento necesario a pesar de que tienen que enfrentar desde robos hasta actividades de organizaciones que tienen en su poder armas de alto calibre como barrets.

El exalcalde Manzo criticó el poderío que tienen en sus manos integrantes del crimen organizado. “En un país como México, lo único que refleja es un Estado fallido y que se le da ventajas a la delincuencia para que actúen en contra de la gente que quiere hacer bien su trabajo y en contra de la ciudadanía”, dijo el 7 de octubre pasado.

El gobierno de México ha reconocido que las armas empoderan al crimen organizado. Más del 70% de ellas proceden de Estados Unidos.

En manos del crimen hay barrets, amatrelladoras, fusiles de asalto AK47 y R15, granadas y pistolas 9 milímetros y más. Mientras que las policías en México suelen enfrentar al crimen con armas semiautomáticas .45 o 9mm de uso exclusivo del ejército y escopetas.

“Si se les otorgan equipo con blindaje antibalas, no todo este equipo soporta el calibre del armamento que posee la delincuencia organizada como el barret o como el cuerno de chivo, porque son blindajes nivel tres, para eso se requieren blindajes nivel cuatro o nivel cinco”, añade Asael Nuche.

Al crimen organizado se le han decomisado Barrets, principalmente en entidades como Tamaulipas, Sonora, Michoacán y Sinaloa. (Foto: Cuartoscuro. )

La falta de equipamiento tiene su explicación en falta de recursos con los que operan las policías, lo que incluso, les lleva a poner de su sueldo para adquirir chalecos, uniformes, e incluso gasolina para realizar recorridos.

“En entrevistas con policías nos decían que no les alcanza ni para la gasolina o que tienen que ahorrar en el recorrido con sus patrullas para poder usar el combustible cuando hay persecuciones. Así de grave es la situación. Incluso hay policías que huachicolean”, dice el experto de Causa en Común.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos señaló recientemente en un comunicado que trabaja “en estrecha colaboración con socios de las fuerzas del orden nacionales e internacionales para combatir el tráfico ilegal de armas de fuego”.

La agencia detalló que los cárteles utilizan una amplia gama de armas , entre ellas el rifle semiautomático Barrett M82 calibre .50, un arma diseñada para perforar vehículos ligeros y posiciones fortificadas.

Con los presupuestos que tienen no les alcanza

De acuerdo con un análisis de Jorge Cano, de México Evalúa, en 2014, los gobiernos locales recibieron de la Federación 18,500 millones de pesos, sin embargo para 2026 el panorama se ve es muy distinto porque los subsidios federales en seguridad y prevención tendrán 2,100 millones de pesos.

"Estamos ante una caída del 88% respecto a 2014. Son 16,400 millones de pesos menos en un contexto de violencia persistente y crecientes demandas sociales", señaló el experto.

🛡️💰Aunque las policías locales son las principales líneas de defensa en los territorios, para 2026 el dinero que el gobierno dará a los municipios y estados para fortalecer a estos cuerpos de seguridad es limitado, por lo que sería recomendable reforzar estos programas.



El experto detalló que en 2014, los fondos se distribuían a los gobiernos locales a través de tres programas: el Subsidio a la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), que apoyaba a más de 280 municipios con capacitación, equipamiento y profesionalización policial; el Subsidio para la Policía Acreditable, que impulsaba la creación del mando único en los estados; y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred), enfocado en atender factores de riesgo en comunidades vulnerables.

Pero fueron desplazados o sustituidos por otros, por ejemplo el Subsemun fue reemplazado en 2016 por el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que si bien apoyaba a unos 300 municipios, lo hacía con un presupuesto menor, explicó el especialista. En tanto que en 2021, el Fortaseg fue extinguido, lo que dejó a los municipios sin apoyos federales directos durante dos años hasta que surgió en 2023 el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp).

Este fondo, a diferencia de sus predecesores, que focalizaban recursos en los municipios con mayor incidencia delictiva, distribuye los apoyos entre los 2,478 municipios del país, según su número de habitantes. "El problema es evidente: con un presupuesto de apenas 1.2 mil millones de pesos en 2026, los recursos se diluyen al grado de perder capacidad real de transformación", detalló.