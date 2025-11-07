Publicidad

Estados

Alejando Vera, exrector de UAEM, es detenido por la Estafa Maestra

La Estafa Maestra consistió en simular operaciones para desviar recursos federales. Se reveló a través de una investigación realizada por periodistas de Animal Político.
vie 07 noviembre 2025 08:36 PM
Declina ex rector por Cuauhtemoc
Vera intentó gobernar Morelos en el 2018. (Foto: Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro )

Alejandro Vera, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue detenido por su presunta participación en el esquema conocido como Estafa Maestra, utilizado por funcionarios para cometer desvíos millonarios.

Vera estuvo al frente de la UAEM entre 2012 y 2018, años en los que gobernó Enrique Peña Nieto y se desarrolló en el país el esquema fraudulento.

Graco Ramírez, exgobernador de Morelos, aseguró que él mismo denunció las malversaciones de Vera.

"Cuando estuve como responsable del Gobierno de Morelos, algunos actores políticos montaron una narrativa y campaña de que no se entregaba el presupuesto a la UAEM. Dijimos que el rector había malversado el presupuesto y era parte de la Estafa Maestra'', escribió en redes.

''Hoy se empezará hacer justicia Morelos", publicó en sus redes.

G5MNegsW4AAJ1t4.jpeg

A Vera se le vinculó con la Estafa Maestra desde mediados de 2020. En el 2018, el exrector buscó una candidatura para gobernar Morelos, pero perdió ante Cuauhtémoc Blanco.

La Estafa Maestra consistió en simular operaciones para desviar recursos federales. Se reveló a través de una investigación realizada por periodistas de Animal Político.

La Auditaría Superior de la Federación (ASF) señaló a Vera como responsable de los desvíos millonarios.

El desvío de la UAEM ocurrió a finales de 2013. Autoridades de esta universidad recibieron montos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para presuntamente usar en una empresa que resultó ser fantasma.

En octubre de 2024, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó un amparo directo en revisión interpuesto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por tanto absolvió en definitiva a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, por el delito de ejercicio indebido del servicio público en el caso Estafa Maestra.

El caso de la Estafa Maestra fue ilustrado con el nombre de la exfuncionaria, sin embargo, nunca se probó nada en su contra. Hoy está libre.

