Alejando Vera, exrector de UAEM, es detenido por la Estafa Maestra

Alejandro Vera, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue detenido por su presunta participación en el esquema conocido como Estafa Maestra, utilizado por funcionarios para cometer desvíos millonarios.

Vera estuvo al frente de la UAEM entre 2012 y 2018, años en los que gobernó Enrique Peña Nieto y se desarrolló en el país el esquema fraudulento.

Graco Ramírez, exgobernador de Morelos, aseguró que él mismo denunció las malversaciones de Vera.

"Cuando estuve como responsable del Gobierno de Morelos, algunos actores políticos montaron una narrativa y campaña de que no se entregaba el presupuesto a la UAEM. Dijimos que el rector había malversado el presupuesto y era parte de la Estafa Maestra'', escribió en redes.