Diputados arrancan discusión presupuestal 2026; oposición advierte reducción en seguridad

Al inicio de la plenaria, la bancada del Revolucionario Institucional (PRI) propuso en voz del diputado Jericó Abramo Masso que el Presupuesto 2026 fuera por primera vez votado en cinco bloques temáticos, lo que fue respaldado por Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), pero la mayoría morenista se opuso.

La propuesta fue respaldado por el PAN, pues el vicecoordinador de ese partido, Federico Döring, dijo que los legisladores también están a favor de los programas sociales, pero no de la deuda pública.

La coordinadora de MC, Ivonne Ortega, también se sumó, pero la propuesta fue rechazada.

Según el planteamiento, el presupuesto puede ser discutido y votado en bloques: programas sociales y transferencias directas; inversión en infraestructura pública, aportaciones a estados y municipios y endeudamiento público, amortizaciones e intereses.

El objetivo sería garantizar el respaldo mayoritario en temas donde es posible tener acuerdos.

Una vez que se descartó esa moción suspensiva y la presentada por el diputado del PAN Héctor Saúl Téllez, inició el posicionamiento de las bancadas.

El panista acusó que no aún no se incluye en el dictamen la creación de un fondo para salud, con los recursos provenientes del alza a el IEPS de refrescos y bebidas azucaradas.

Justifican dictamen

El dictamen de Presupuesto de Egresos contempla las asignaciones de gasto por 10.1 billones de pesos, lo que representa un incremento de 891,667.9 millones de pesos, 5.9% más en términos reales comparado con el de 2025.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez, presentó el dictamen y en su mensaje destacó que la Comisión no realizó ninguna modificación a lo propuesto por la Secretaría de Hacienda.

“A lo largo de este año hemos mantenido una comunicación permanente y constante con la Secretaría de Hacienda y con la Subsecretaría de Egresos con el propósito de construir una propuesta de gasto responsable y equilibrada que refleje nuestras consideraciones desde el poder legislativo.

“Este ejercicio de diálogo ha permitido que la propuesta que hoy analizaremos incorpore muchos de los planteamientos expresados por las y los diputados de la comisión, reduciendo así la necesidad de realizar ampliación, amplias reasignaciones durante su discusión en el pleno", comentó.

Comentó que el ejemplo es la asignación para la conservación y modernización de carreteras “inicialmente prevista en más de 27,000 millones de pesos y que gracias a las gestiones realizadas se incrementó a más de 49, 000 millones de pesos".

"Es por ello que el dictamen que tienen en sus manos no sufrió modificaciones con respecto a la propuesta enviada por el ejecutivo, pero esto no significa que no sea inalterable”, agregó.

Aseguró que vía reservas tendrá cambios. Hasta ahora se perfilan cuando menos 1,000 reservas de todas las bancadas, pero Morena no anticipa aún los cambios que propondrá.

La discusión, se espera, se prolongará unas ocho horas, pues habrá tres rondas de discusión antes de la aprobación del dictamen en lo general. Después se prevé que se decrete un receso para continuar mañana la discusión en lo particular.