Hallan muerto a Lázaro Francisco Luria, exalcalde secuestrado en Veracruz

El hallazgo del cuerpo ocurrió durante la mañana del 5 de noviembre entre sembradíos de maíz a un costado de la carretera que comunica los municipios de Oteapan con Zaragoza.

La familia de Lázaro Francisco Luria interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes por el delito de secuestro del exedil quien tenía 78 años. Trascendió que después del plagio, sus captores se comunicaron con la familia para exigir una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación.

La familia dio a conocer el fallecimiento del exedil veracruzano. (Foto: Especial)

Lázaro Francisco Luria llegó como presidente municipal de Chinameca bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN) en circunstancias extraordinarias. En junio de 2012, el Congreso del Estado de Veracruz revocó por unanimidad el mandato del presidente municipal propietario, Martín Padua Zúñiga, debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Este homicidio se suma al del alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido el 1 de noviembre durante el festival de la Velas; además, Guadalupe Urban Ceballos, regidora del Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca , fue atacada a tiros y asesinada en inmediaciones de su domicilio en la comunidad de San Antonio Ocotlán, este 6 de noviembre, por lo que se perpetraron tres homicidios contra funcionarios estatales en menos de una semana.