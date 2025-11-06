Publicidad

Estados

Regidora es asesinada en Oaxaca; Partido Verde estatal exige justicia

El crimen contra la regidora ocurre días después de que el homicidio del alcalde de Uruapan sacudiera a Michoacán y al país.
jue 06 noviembre 2025 02:53 PM
La regidora fue atacada en la comunidad en la que vivía. (Foto: Especial )

Guadalupe Urban Ceballos, regidora del Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, fue atacada a tiros y asesinada en inmediaciones de su domicilio en la comunidad de San Antonio Ocotlán.

Ceballos era militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Varios hombres armados perpetraron el ataque, de acuerdo con los primeros reportes.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició con las investigaciones para dar con los responsables de la agresión.

Urban Ceballos era regidora de Parques y Jardines, cargo que asumió por la vía de representación proporcional para la administración morenista municipal de San Juan Cacahuatepec.

El Ayuntamiento municipal condenó los hechos y envió sus condolencias tras el crimen.

"Este cobarde hecho representa una grave afrenta a las instituciones y a los valores que nos rigen como sociedad. No podemos permitir que la violencia pretenda silenciar la voz de quienes trabajan por el bienestar común''', señaló.

''Exigimos a las autoridades competentes una investigación inmediata, seria y con resultados, que lleve ante la justicia a los responsables de este lamentable crimen. La impunidad no puede ser tolerada en un Estado de Derecho, agregó.

El Partido Verde Ecologista de México en Oaxaca también lamentó y condenó el asesinato. ''Confiamos que las autoridades competentes realizarán una investigación pronta, exhaustiva y transparente para que este lamentable hecho no quede impune", dijo.

"Desde el Partido Verde reiteramos nuestro compromiso con la paz, la justicia y la seguridad de todas y todos los oaxaqueños, y hacemos un llamado a fortalecer el trabajo conjunto para erradicar la violencia en cualquier forma", expuso.

