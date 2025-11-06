Regidora es asesinada en Oaxaca; Partido Verde estatal exige justicia

Urban Ceballos era regidora de Parques y Jardines, cargo que asumió por la vía de representación proporcional para la administración morenista municipal de San Juan Cacahuatepec.

El Ayuntamiento municipal condenó los hechos y envió sus condolencias tras el crimen.

"Este cobarde hecho representa una grave afrenta a las instituciones y a los valores que nos rigen como sociedad. No podemos permitir que la violencia pretenda silenciar la voz de quienes trabajan por el bienestar común''', señaló.

''Exigimos a las autoridades competentes una investigación inmediata, seria y con resultados, que lleve ante la justicia a los responsables de este lamentable crimen. La impunidad no puede ser tolerada en un Estado de Derecho, agregó.

El Partido Verde Ecologista de México en Oaxaca también lamentó y condenó el asesinato. ''Confiamos que las autoridades competentes realizarán una investigación pronta, exhaustiva y transparente para que este lamentable hecho no quede impune", dijo.

"Desde el Partido Verde reiteramos nuestro compromiso con la paz, la justicia y la seguridad de todas y todos los oaxaqueños, y hacemos un llamado a fortalecer el trabajo conjunto para erradicar la violencia en cualquier forma", expuso.