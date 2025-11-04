Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo, busca continuar la lucha de su esposo en Uruapan

¿Quién es Grecia Quiroz?

Hace apenas seis meses, en abril, Grecia Quiroz asumió como presidenta honoraria del DIF Uruapan, con el compromiso de fortalecer dicha institución y estar al servicio de los sectores más vulnerables.

En su toma de protesta, reconoció las carencias materiales de la institución, pero afirmó tener confianza en que con esfuerzo y trabajo en equipo podrían superarse.

La esposa de Carlos Manzo podría pasar de encabezar la entrega de apoyos a adultos mayores, mujeres y niñas y niños en situación vulnerable, a tomar las riendas del gobierno municipal. Así lo expresó este martes Mary Dóddoly, jefa del gabinete del Gobierno de Uruapan, en entrevista con Radio Fórmula.

Horas después, el Cabildo de Uruapan presentó la propuesta formal ante el Congreso de Michoacán para que Quiroz sea la presidenta municipal suplente.

La Presidencia de la Mesa Directiva del Legislativo estatal recibió el oficio, que será turnado a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictaminación.

"La propuesta se trata de la ciudadana Grecia Itzel Quiroz García, la cual fue formalizada a través de oficio por parte del diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla, donde pide se someta a consideración del pleno", informó en un comunicado el Congreso de Michoacán.

Además de su experiencia al frente del DIF municipal, Grecia Quiroz aspiró en 2024 a una diputación local por el distrito 20 de Uruapan, postulada como candidata independiente por la asociación civil Mujeres Empoderando Uruapan, candidatura a la que renunció en enero de 2025.

En 2024, aspiró a una diputación local por el distrito 20 de Uruapán. (Foto: Grecia Quiroz /Facebook)

“Apagaron su voz, no su lucha”

En medio del luto por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, la esposa del alcalde ha transformado su dolor en un discurso de resistencia. Durante el homenaje póstumo celebrado en el municipio, Quiroz García subió al estrado para dirigirse a cientos de ciudadanos y dejó claro que el legado de su esposo no terminará con su muerte.

Grecia Quiroz afirmó que permanecerá el legado de su esposo Carlos Manzo, así como su lucha en contra del crimen organizado.

🔴 Grecia Quiroz: “No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”



Entre lágrimas, la esposa de Carlos Manzo encabezó un emotivo mensaje durante su funeral y aseguró que la “lucha del Sombrero” no ha terminado.pic.twitter.com/jXg0aZwNhB — Azucena Uresti (@azucenau) November 2, 2025

"Hoy no mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente (municipal) de México, al único que se atrevió a levantar la voz, que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, a decir siempre la verdad, sin temor a nada.

"Como bien lo dijo su hermano: aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha, no la apagarán porque seguiremos su legado", dijo.

Quiroz García, quien es madre de dos niños, también dirigió un llamado a las familias. “A todos los que están aquí, eduquen a sus hijos. Ámenlos. Y si van por el mal camino, corríjanlos. Y si es necesario que los metan a la cárcel ustedes mismos, háganlo. Como él mismo lo dijo: más vale ir a verlos en la cárcel que llorarles en el panteón”, enfatizó.

Insistió además en que la voz de su esposo seguirá retumbando a través de su gente, del pueblo de Uruapan, quienes están cansados de tanta violencia que termina por arrebatar a sus hijos, hermanos, padres y niños.

"Hoy tengo y tenemos ese legado de seguir apoyando Uruapan porque este gobierno independiente seguirá apoyando al sector más vulnerable. Seguiremos apoyando a todo aquel que lo necesite y hoy le digo al pueblo de Uruapan que no decaigamos, que nos unamos, que nos levantemos como a él le hubiese gustado, que luchemos, que defendamos a nuestros hijos con uñas y dientes", dijo.