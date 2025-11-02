Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan que buscó ayuda para detener al crimen organizado

El alcalde que pidió ayuda a Sheinbaum
El alcalde pidió apoyo federal a la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar al crimen organizado.
"Si no se pone orden aquí, en Uruapan, pronto a nivel nacional se escuchará un levantamiento fuerte, de voz, de justicia y, si es necesario, hasta de armas, porque la gente ya está hasta la chingada", declaró en septiembre pasado.
Desde que asumió el cargo, Carlos Manzo se caracterizó por su ataque frontal en contra de las organizaciones criminales que azotan el municipio.
Hace unas semanas envió un escrito a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en el que solicitó, de manera formal, rifles de alto calibre para igualar la capacidad de armamentos de los policías municipales con la de los criminales.
Lanzó reto al gobierno federal de seguridad sin balas
Su administración detuvo a un presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Manzo pidió públicamente a la policía municipal a "abatir sin consideración" a los delincuentes que se resistieran a ser detenidos.
Por esas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó al alcalde, debido a que su postura no respetaba el debido proceso jurídico.
"Está mal. Estado de derecho. O sea, para una persona que comete un delito hay un Sistema Penal Acusatorio en México y lo que tiene que haber es una carpeta de investigación o una detención en flagrancia, y pruebas que permitan determinar si la persona es culpable o no", explicó la presidenta en su conferencia matutina del 23 de mayo.
"Entonces, lo otro, es regresar a la guerra contra el narco y eso no. Eso tuvo un costo y sigue teniendo un costo muy grande en nuestro país", agregó.
En respuesta, el alcalde retó a la presidenta Sheinbaum a pacificar la región sin disparar a los presuntos delincuentes. Aseguró que, si eso se lograba, él renunciaría al cargo.