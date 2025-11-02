Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan que buscó ayuda para detener al crimen organizado

Ante todo, estaba dispuesto a combatir al crimen organizado que asola el estado de Michoacán.

¿Quién era Carlos Manzo?

Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en las elecciones de 2024, en las que compitió con una candidatura independiente.

Anteriormente se había desempeñado como auditor del IMSS en Michoacán y más tarde fue diputado federal por el partido oficialista Morena.

Desde que asumió el cargo de alcalde en septiembre de 2024, trabajaba por mejorar la seguridad de Uruapan y combatir el crimen organizado.

Con su sombrero de ala y un chaleco antibalas, Manzo patrullaba la ciudad, donde se cosecha aguacate.

El alcalde llegó a declarar públicamente que estaba amenazado y que tenía miedo, por lo que pidió ayuda al gobierno federal y éste le brindó protección federal.

"Tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía, no nos queda de otra. No podemos dar ni un paso atrás, está en riesgo nuestra vida, está en riesgo nuestro Gobierno", declaró en una entrevista para un programa de radio.

“No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados que les han arrebatado la vida", añadió.