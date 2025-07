Violencia sin freno... civiles conforman grupos armados contra el crimen

Cansados de la violencia que afecta a Michoacán, apenas este fin de semana civiles armados anunciaron la creación de un nuevo grupo denominado "Ejército Purépecha de Libertad Michoacana” que busca combatir al crimen organizado.

Liderados por el comandante “Arango”, el grupo asegura que no tiene ninguna vinculación a algún partido político o algún cártel.

“En Michoacán estamos viviendo arrodillados, con la voz quebrada, con la esperanza mutilada. Hoy desde aquí decimos ‘basta’ (…) Nuestro movimiento es el resultado del hartazgo ante la ingobernabilidad en la que vivimos. Este movimiento es por nuestros familiares que fueron desaparecidos por no pagar una cuota del corte de aguacate y limón”, dijo un hombre que se identificó como comandante Varela de esta agrupación.

Los civiles toman las armas

El surgimiento de autodefensas en México y en el mundo se explica para castigar “ilegalmente a presuntos delincuentes”, sin embargo, detrás también hay razones de desigualdad.

El estudio “Desigualdad y surgimiento de organizaciones de vigilantes: el caso de las autodefensas mexicanas” (Inequality and the Emergence of Vigilante Organization: The Case of the Mexican Autodefensas), de Brian Phillips profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), expone que la desigualdad económica local crea una situación propicia para el surgimiento de ese tipo de organizaciones civiles que se arman.

“La desigualdad genera demanda de justicieros porque los ciudadanos más pobres se sienten relativamente privados de seguridad en comparación con los vecinos más ricos que tienen ventajas en cuanto a seguridad privada y pública”, revela el informe.