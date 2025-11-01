Publicidad

Estados

Michoacán: Muere alcalde de Uruapan, Carlos Manzo en ataque directo

El alcalde fue atacado a tiros cuando se encontraba inaugurando un festival por el día de muertos en el centro de ese municipio.
sáb 01 noviembre 2025 09:23 PM
G4t_r6ZWsAAM83O.jpeg
El alcalde de Uruapan se caracterizó por atacar frontalmente al crimen organizado (Especial)

La noche de este sábado, el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo fue atacado a balazos en pleno centro de esa ciudad durante la inauguración de un festival por el día de muertos.

Autoridades federales reportaron el fallecimiento de Carlos Manzo debido a las heridas provocadas por los impactos de arma de fuego que recibió.

Un regidor que lo acompañaba en el evento de inauguración, resultó con heridas que le causaron la muerte minutos posteriores al ataque.

Por esos hechos, elementos de la policía de Uruapan desplegaron un operativo para dar con el o los responsables de los hechos.

Carlos Manzo se ha caracterizado por su ataque frontal contra las organizaciones criminales que han azotado al municipio.

Incluso hace unas semanas envió un escrito a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en el que solicitó de manera formal, rifles de alto calibre para igualar la capacidad de armamentos de los policías municipales con el de los criminales.

Información en desarrollo…

Ciudades

