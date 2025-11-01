Michoacán: Muere alcalde de Uruapan, Carlos Manzo en ataque directo

Autoridades federales reportaron el fallecimiento de Carlos Manzo debido a las heridas provocadas por los impactos de arma de fuego que recibió.

Un regidor que lo acompañaba en el evento de inauguración, resultó con heridas que le causaron la muerte minutos posteriores al ataque.

Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida.



Las autoridades del… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 2, 2025

Por esos hechos, elementos de la policía de Uruapan desplegaron un operativo para dar con el o los responsables de los hechos.

Carlos Manzo se ha caracterizado por su ataque frontal contra las organizaciones criminales que han azotado al municipio.

Incluso hace unas semanas envió un escrito a la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en el que solicitó de manera formal, rifles de alto calibre para igualar la capacidad de armamentos de los policías municipales con el de los criminales.

Información en desarrollo…